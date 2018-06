Catania | spari contro la casa di un' insegnante sospesa

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti : Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Continua a leggere L'articolo Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti proviene da NewsGo.

Catania - spari contro casa di maestra che maltrattava alunni/ Tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone : Catania, spari contro casa di maestra che maltrattava alunni: tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone di casa rinvenuti questa mattina. Il sindaco del paese condanna l'accaduto(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:50:00 GMT)

