Catania | spari contro casa maestra sospesa per maltrattamenti

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti su alunni : Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi durante la notte contro la porta di casa della donna ad Aci Catena, nel Catanese. La 59enne è indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie nei confronti dei suoi piccoli alunni e per questo soggetta a misura interdittiva dalla professione per dodici mesi.Continua a leggere