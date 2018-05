Catania | al Fontanarossa arriva il Digikiosk e 4 nuove rotte

Catania : il Digikiosk all’aeroporto Fontanarossa - totem digitale per scoprire la Sicilia dell’Est : SAC informa che stamani, nell’area Arrivi dell’Aeroporto di Catania, l’AD di SAC, Nico Torrisi, ha acceso il Digikiosk, un totem multimediale che, tramite una consultazione “touch”, semplice e intuitiva, offre informazioni utilissime in italiano e in inglese a chi, atterrato a Catania, è in cerca di itinerari di viaggio per scoprire la Sicilia ionica. “Uno strumento di informazione “smart” – ha detto Torrisi – che, ai passeggeri in arrivo e ai ...