Castel Gandolfo | ritrovato cadavere nei boschi

(Di giovedì 31 maggio 2018)ultime notizie –in queste ore ildi un uomo presso il Lago Albano in provincia di Roma. La vittima avrebbe oltre 60 anni, secondo le prime indiscrezioni, e sarebbe stata rinvenuta con una busta bianca in testa. La pista più accreditata per il caso dirimane quindi quella dell’omicidio, anche se non si escludono ancora altre ipotesi., il giallo del Lago Albano Un cittadino che stava correndo attorno al Lago Albano si è accorto della presenza deldello sconosciuto ed ha lanciato subito l’allarme. In breve tempo sul posto si è recata la Polizia di Albano, di Genzano e la Squadra Mobile di Roma. Le autorità sono al lavoro con la Polizia Scientifica per fare i primi rilievi e trovare tracce utili per fare luce sul mistero. Il corpo dello sconosciutoverrà trasportato ...