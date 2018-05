Cassano | show sull' impeachment con Pio e Amedeo Video | Fantantonio dice la sua su

Addio al calcio Andrea Pirlo - lo show di Bobo Vieri negli spogliatoi : scherza con Cassano - Gattuso e gli altri : Il Maestro scende dalla cattedra. E a salutarlo, com’è giusto che sia, alcuni dei maggiori interpreti dello sport che lo ha visto indiscusso protagonista. San Siro si è acceso per la ‘Notte del Maestro‘, la partita di Addio di Andrea Pirlo. Sugli spalti hanno risposto all’appello del numero 21 in 45mila, in campo tante stelle di ieri e oggi, colleghi che hanno condiviso alcune delle tappe della sua strepitosa carriera, divisa ...