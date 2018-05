: Caso #Uva: assolti in appello carabinieri e agenti. Confermata la sentenza di primo grado - TgLa7 : Caso #Uva: assolti in appello carabinieri e agenti. Confermata la sentenza di primo grado - markgrika : Caso Giuseppe Uva, carabinieri e agenti di polizia assolti anche in appello - _gporcu : RT @petergomezblog: Caso Uva, assolti in appello due carabinieri e sei poliziotti. Erano imputati per omicidio e sequestro di persona https… -

I due carabinieri e i sei poliziottiper la morte di Giuseppe Uva, sono statiin. La sentenza di assoluzione ha confermato l'esito del primo grado di giudizio. Le accuse erano di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona.L'accusa aveva chiesto pene fino a 13 anni. Giuseppe Uva fu fermato a Varese il 14 giugno 2008 per schiamazzi, insieme a un suo amico. I due furono portati in caserma e separati. L'amico raccontò di averlo sentito urlare.L'indomani mattina Uva morì in ospedale.(Di giovedì 31 maggio 2018)