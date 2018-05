Caso Uva | assolti in appello i sei agenti e i due carabinieri dall’accusa di omicidio

Caso Uva - tutti assolti in Appello : Milano, 31 mag. , AdnKronos, - tutti assolti. Questa la sentenza della Corte d'Assise d'Appello a Milano nei confronti degli imputati per la morte di Giuseppe Uva, deceduto nel giugno 2008 a Varese. E'...

Caso Uva - assolti in appello due carabinieri e sei poliziotti. Erano imputati per omicidio e sequestro di persona : La Corte d’assise d’appello di Milano ha assolto i due carabinieri e i sei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva, avvenuta poco più di dieci anni fa, a Varese. I giudici hanno in sostanza confermato il verdetto di primo grado. Le accuse Erano di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo aveva chiesto di condannare a 13 anni i due militari e a 10 anni e mezzo i sei agenti. Uva ...

Caso Uva : assolti in appello carabinieri e agenti : La corte d'assise d'appello di Milano ha assolto i due carabinieri e i sei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva, avvenuta poco più di dieci anni fa, a Varese. I giudici hanno in sostanza confermato il verdetto di primo grado, nel quale erano state chieste pene fino a 13 anni. Le accuse erano di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona.

