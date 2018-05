Caso Uva | assolti in appello carabinieri e agenti

Caso Uva - assolti in appello due carabinieri e sei poliziotti. Erano imputati per omicidio e sequestro di persona : La Corte d’assise d’appello di Milano ha assolto i due carabinieri e i sei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva, avvenuta poco più di dieci anni fa, a Varese. I giudici hanno in sostanza confermato il verdetto di primo grado. Le accuse Erano di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo aveva chiesto di condannare a 13 anni i due militari e a 10 anni e mezzo i sei agenti. Uva ...

Oggi sapremo finalmente la verità sul Caso Uva : Perché è morto Giuseppe Uva? Oggi la sentenza d’appello cercherà di stabilire come siano andate esattamente le cose. Di sicuro Uva si è spento a causa di un’aritmia cardiaca. Per il resto la narrazione della fine del manovale, deceduto in una caserma dei carabinieri di Varese il 15 giugno del 2008, prende strade incompatibili nelle parole del sostituto pg Massimo Gaballo e degli avvocati dei due ...

Caso Uva - la sorella Lucia : "risarcimento simbolico di 4 euro"/ Milano - processo d'Appello : "Via le divise" : Caso Uva, la sorella Lucia avanza una nuova richiesta di risarcimento simbolico nel processo di secondo grado a Milano poi chiede che gli imputati si spoglino delle divise.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:52:00 GMT)

Caso Uva - pg : condannare agenti a 13 anni : 15.02 Il pg di Milano, Gaballo, ha chiesto la condanna a 13 anni per i due carabinieri e a 10 anni e 6 mesi per i sei agenti di polizia, imputati nel processo la morte di Giuseppe Uva, a Varese nel giugno 2008. In primo grado militari e poliziotti, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato, sono stati assolti.Per l'accusa, Uva è morto "per un'aritmia provocata dalla violenta manomissione sulla sua persona col ...

Caso Giuseppe Uva. Procura chiede riapertura processo : “Morte causata da polizia e carabinieri” : Giuseppe Uva morì nel 2008 in seguito a un arresto: otto tra carabinieri e poliziotti sono stati assolti in primo grado, ma ora la Procura Generale chiede di riaprire il dibattimento in appello: "Fu omicidio preterintenzionale".Continua a leggere