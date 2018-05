Caso Cucchi | spuntano nuovi verbali falsificati

Caso Cucchi : processo bis - spuntano nuovi verbali falsificati : Nuvo colpo di scena nel Caso Cucchi . Ci sono dei verbali falsificati e nuove incongruenze al processo bis in prima corte d'Assise sulla morte di Stefano Cucchi , il geometra di 31 anni deceduto all' ...

Caso Cucchi - nuove verifiche sullo stato di salute di Stefano durante il ricovero : Verificare ancora ' gli evidenti squilibri metabolici che caratterizzarono gli ultimi giorni di Stefano Cucchi '. Non una nuova perizia, ma un'integrazione di quella già effettuata in primo grado. E' ...

Caso Cucchi - in aula la testimonianza che ha fatto riaprire il processo Video : “Ho avuto paura di ritorsioni nei miei confronti”. L’appuntato scelto dei carabinieri Riccardo Casamassima spiega davanti ai giudici della prima corte di Assise di Roma perché la sua testimonianza è arrivata solamente a maggio 2015, quattro anni e mezzo dopo la tragica morte di Stefano Cucchi , deceduto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Pertini di Roma, a sei giorni di distanza dal suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. “All’inizio ...

Stefano Cucchi - il carabiniere che ha fatto riaprire il Caso in aula : conferma le accuse contro i colleghi : Alla fine è andato è andato in tribunale e ha confermato le accuse nei confronti dei suoi colleghi. Nonostante avesse paura a causa delle pressioni ricevute negli ultimi tempi e denunciate in un’intervista al fatto Quotidiano l’appuntato scelto Riccardo Casamassima si è presentato in aula e ha ripetuto le parole messe a verbale davanti al pm Giovanni Musarò. Dichiarazioni che hanno fatto riaprire il caso Stefano Cucchi. Il ruolo di ...