Carlo Cottarelli rinuncia al mandato di Presidente del Consiglio

Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato : Dopo che Lega e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un accordo per appoggiare Giuseppe Conte, che potrebbe essere presto il nuovo presidente del Consiglio incaricato

Sergio Mattarella - il retroscena : cosa gli ha consigliato di fare Carlo Cottarelli : Un presidente in confusione. Sergio Mattarella si è reso conto di aver gettato l'Italia nel caos dicendo no a Paolo Savona e al governo di Lega e M5s e così è tornato sui suoi passi dopo due giorni di ...

Chi è Carlo Cottarelli? Orientamento politico - biografia e idee Video : Carlo Cottarelli è l'uomo che dovra' provare a rendere un po' più normale una situazione che non lo è affatto. Nessuno ricorda uno scontro così duro tra una coalizione chiamata a governare e un Presidente della Repubblica. Il Paese, indipendentemente da quando si tornera' a votare, avra' dei mesi davanti in cui non potra' star fermo almeno sotto il profilo dell'ordinaria amministrazione [Video] ed avra' un Governo che dovrebbe arrivare ...

Carlo Cottarelli - le sue idee sull'economia : Conti in ordine e sì all'euro. Per il neo-premier i peccati capitali dell'economia italiana sono la burocrazia e la spesa facile. Non la moneta unica

Carlo Cottarelli deve essere l’avvocato della moneta unica : Il prossimo governo non ha alcuna possibilità di ottenere la fiducia del parlamento. Ma la verità è che l’Italia si sta avvicinando a un referendum sull’adesione all’euro. Leggi

Notizie del giorno : incarico a Carlo Cottarelli : Notizie del giorno: ieri mattina Cottarelli al Quirinale per l’incarico a formare un governo. M5s e Lega insieme prenderebbero il 70% dei seggi. Lega e M5S potrebbero quindi presentarsi insieme alle prossime elezioni. Notizie del giorno: incarico a Carlo Cottarelli News. Carlo Cottarelli si è recato ieri mattina al Colle, da cui l’economista è emerso con l’incarico per formare un governo in grado di condurre il Paese fino all’inizio del ...