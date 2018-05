Caregiver | i corsi per aiutare chi assiste le persone non autosufficienti | “Servono

Caregiver - i corsi per aiutare chi assiste le persone non autosufficienti : “Insegnare strategie operative per gestire emozioni” : Le persone non autosufficienti che vivono nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) hanno bisogno di un percorso individuale e specializzato per la loro assistenza. Attenzione 24 ore su 24 e alta professionalità sono i requisiti necessari per il personale dedicato alla cura di donne e uomini che vivono in condizioni molto difficili. Per sviluppare percorsi virtuosi a beneficio di anziani non autosufficienti, oltre che disabili e malati ...