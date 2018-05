Caregiver | i corsi per aiutare chi assiste le persone non autosufficienti | “Insegnare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 maggio 2018) Lenonche vivono nelle Residenze sanitarienziali (Rsa) hanno bisogno di un percorso individuale e specializzato per la loronza. Attenzione 24 ore su 24 e alta professionalità sono i requisiti necessari per il personale dedicato alla cura di donne e uomini che vivono in condizioni molto difficili. Per sviluppare pervirtuosi a beneficio di anziani non, oltre che disabili e malati gravissimi, la residenza Anni Azzurri Parco Sempione di Milano ha organizzato il 25 maggio un incontro aperto a operatori sociosanitari e aiintitolato “Intelligenza emotiva: strategie operative per gestire le emozioni”. Il docente coordinatore dell’iniziativa Daniele Crosta spiega a ilfattoquotidiano.it che “la formazione dei professionisti che si occupano dell’nza all’anziano o alla persona con disabilità è fondamentale. Il filo ...