Canottaggio | Coppa del Mondo Belgrado 2018 | Italia assente | tanti big in gara

oasport

: Canottaggio Coppa del Mondo Belgrado 2018: programma orari e tv - #Canottaggio #Coppa #Mondo #Belgrado - zazoomnews : Canottaggio Coppa del Mondo Belgrado 2018: programma orari e tv - #Canottaggio #Coppa #Mondo #Belgrado -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Partirà domani la prima tappa dideldi: l’ha deciso di saltare l’appuntamento die non scenderà in acqua. Al contrario molti altri big hanno deciso di non mancare in Serbia e già l’esordio stagionale si rivela pieno di duelli da non perdere. Nel due senza senior femminile l’armo da battere è senza dubbio la Nuova Zelanda di Grace Prendergast e Kerri Gowler, le quali nella scorsa stagione hanno vinto le due prove didela cui hanno preso parte e la Henley Royal Regatta. Con il tempo di 6’49″08 hanno fatto anche segnare il nuovo record del. A tentare di sovvertire il pronostico saranno le statunitensi Megan Kalmoe e Tracy Eisser, e la Danimarca di Hedvig Rasmussen e Christina Johansen. Nel due senza senior maschile il ritiro dello storico equipaggio neozelandese Bond-Murray, rende incerto il ...