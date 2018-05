Cannes Fiammetta Cicogna sfoggia il suo decolletè da urlo

people24.myblog

: RT @unditonellocch: #Fiammetta #Cicogna #topless #Cannes erano anni che volevo vedere il suo seno - naturalmistyc69 : RT @unditonellocch: #Fiammetta #Cicogna #topless #Cannes erano anni che volevo vedere il suo seno - unditonellocch : #Fiammetta #Cicogna #topless #Cannes erano anni che volevo vedere il suo seno - Libero_official : La showgirl paparazzata senza veli... / Guarda -

(Di giovedì 31 maggio 2018)è stata paparazzata all’Eden Roc’s Hotel dinel giorno del suo 30esimo compleanno, mentre prende il sole in Senza veli. È accaduto durante il Festival del cinema di, dove la showgirl è apparsa prima in costume intero bianco in piscina con l’amica Michelle Rodriguez e poi in tutta la sua bellezza sul terrazzo del lussuoso albergo francese.che raggiunse la notorietà e la popolarità grazie a Gabriele Muccino che la selezionò per uno spot della TIM.