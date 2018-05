romadailynews

: RT @romadailynews: Canaletto: arriva a Roma il più grande nucleo di opere mai esposto in Italia: Giovanni… - Libellula51 : RT @romadailynews: Canaletto: arriva a Roma il più grande nucleo di opere mai esposto in Italia: Giovanni… - romadailynews : Canaletto: arriva a Roma il più grande nucleo di opere mai esposto in Italia: Giovanni… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Giovanni Antonio Canal (Venezia 1697 -1768) noto come, viene celebrato con unaretrospettiva negli spazi espositivi del Museo diPalazzo Braschi a Piazza Navona dall’11 aprile al 19 agosto 2018. La mostra “1697-1768”, promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale diCapitale – Sovrintendenza Capitolina con l’organizzazione dell’Associazione Culturale MetaMorfosi in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e a cura di Bożena Anna Kowalczyk, intende celebrare il 250° anniversario della morte delpittore veneziano presentando il piùdidi sua mano maiin: 42 dipinti, inclusi alcuni celebri capolavori, 9 disegni e 16 libri e documenti d’archivio. La mostra è accompagnata da un ciclo di visite guidate gratuite per le scuole die della città metropolitana e da una serie di attività didattiche a ...