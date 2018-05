Camion travolge e uccide due donne

Torino - treno travolge Camion sui binari e deraglia : due vittime - diversi feriti : Il regionale 10027 ha travolto un Tir con targa lituana che, come rende noto Rfi "aveva sfondato le barriere di un passaggio a livello regolarmente funzionante" ed era fermo sui binari .

Treno travolge Camion sui binari e deraglia : un morto e diversi feriti sulla Torino-Ivrea : Violento scontro tra un regionale e un camion fermo sui binari altezza del passaggio a livello della frazione di Arè nel comune di Caluso. Non si conoscono le cause dell'incidente.Continua a leggere

Camion travolge furgone fermo sulla corsia d'emergenza : due operai "miracolati" : Vivi "per miracolo", perché l'impatto è stato devastante. Un Camion travolge un furgone in sosta e lo sventra: due operai sono "miracolati" secondo la stampa locale. Incidente sull'A14...

Camion travolge motociclisti in autostrada - due vittime : CUPRA MARITTIMA " Due persone sono morte in seguito ad un terribile incidente avvenuto sulla corsia Nord dell'autostrada A14, tra i territori di Cupra Marittima e Campofilone. In base alla prime ...