Camera | Fico riceve presidente Autorità energia

Governo : Cottarelli alla Camera da Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Carlo Cottarelli è arrivato a Montecitorio dove è stato ricevuto dal presidente della Camera, Roberto Fico.

Camera : Donazzan (Fi) - Fico con le mani in tasca durante Inno Mameli - vergognoso : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – “Non si era mai visto nella storia della nostra Nazione un Presidente della Camera dei Deputati tenere le mani in tasca e non accompagnare con il canto l’Inno di Mameli. Non si era mai vista la terza carica dello Stato rifiutare di scusarsi di fronte ad una evidente e terribile gaffe, compiuta nel pieno delle sue funzioni istituzionali. Fico deve vergognarsi! Deve farlo di fronte a ciascuna ...

**Governo : Conte alla Camera per incontro con Fico** : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per incontrare il presidente Roberto Fico. Conte è arrivato a Montecitorio in taxi.

Suona l'inno di Mameli - il presidente della Camera Fico resta con le mani in tasca : Mentre accanto il sindaco Orlando si portava la mano al cuore, Fico si è mostrato "distaccato" durante l'esecuzione...

Fico non canta Inno di Mameli e tiene mani in tasca/ Video - gaffe del Presidente Camera all’evento per Falcone : Roberto Fico canta l'Inno di Mameli e tiene le mani in tasca durante l'ascolto: Video, gaffe del Presidente della Camera alle celebrazioni per la memoria di Giovanni Falcone(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:11:00 GMT)

Fico con le mani in tasca durante l'Inno di Mameli a Palermo : pioggia di critiche sul presidente della Camera : Mano destra sul cuore , civili, , mano alla tesa del cappello , militari, , mani lungo i fianchi con le braccia tese , civili e militari, : niente di tutto ciò. durante l'esecuzione dell'Inno di ...

Meloni pubblica video di Fico : “Indegno presidente della Camera con mani in tasca durante l’inno” : Giorgia Meloni attacca il presidente della Camera Roberto Fico pubblicando un video in cui lo si vede, durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, con le mani in tasca. "Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l'inno d'Italia è semplicemente indegno", scrive la presidente di Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Governo - Presidente della Camera Fico sale al Colle : Teleborsa, - Il Presidente della Camera, Roberto Fico , è da poco giunto al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella in vista della formazione del nuovo Governo. Ieri 21 maggio, ...

ALESSANDRO DI BATTISTA CONTRO ROBERTO FICO/ Caso colf in nero : il Pd incalza il Presidente della Camera : ALESSANDRO Di BATTISTA CONTRO ROBERTO FICO sul Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”. L'ex parlamentare M5s ha chiesto al Presidente della Camera di intervenire(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:23:00 GMT)

Le Iene non mollano Fico - seconda puntata sulla colf in nero : "Quello che il presidente della Camera non ha chiarito" : Domanda: "Roberto Fico vive qua?". Risposta: "No, non vive qua, qua abitano la madre, il padre... ma non lui". A parlare è un macellaio del quartiere Posillipo di Napoli, la zona dove è cresciuto Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati. Le Iene non mollano il grillino sulla vicenda della colf in nero e sono andate a verificare quanto sostenuto dal legale di Fico, secondo il quale il presidente della Camera non vivrebbe ...

Vitalizi - Di Maio : “Abolirli prima del ritorno alle urne”. E Fico rivede Boeri : “La Camera continua a lavorare” : Accelerare sull’abolizione dei Vitalizi. Un obiettivo definito come “il primo risultato che possiamo portare a casa”. In una lettera inviata ai parlamentari del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio tira le somme del lavoro svolto negli ultimi due mesi ma che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati per formare un governo. “Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un’accusa che mi ...

Colf in nero - compagna di Fico contro Le Iene?/ Il presidente della Camera chiede “informazione responsabile” : Fico e la Colf in nero, la compagna Yvonne De Rosa su Facebook: “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene e Antonino Monteleone per il servizio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:01:00 GMT)

Camera : Gasparri - da Fico goffo tentativo di mascherare sue colpe : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – ‘Ora Fico cerca di buttare la palla in tribuna. Prima diceva ‘non esiste una colf in nero, è una amica di famiglia’. Ora passa a una linea di difesa diversa: dice un avvocato a suo nome che Fico non è il datore di lavoro della signora Imma. Ma allora è una amica o una lavoratrice alle dipendenze di altri? è una lavoratrice in nero? Per lei vengono versati contributi Inps?”. Lo dichiara il ...