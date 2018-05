Calciomercato Roma | ufficiale l' arrivo di Marcano

Calciomercato Roma - visite mediche per Marcano : Sono in corso le visite mediche per il nuovo acquisto della Roma Ivan Marcano. Il 30enne difensore spagnolo si è presentato questa mattina intorno alle 9 a Villa Stuart accompagnato da Federico Balzaretti. Presenti anche alcuni tifosi giallorossi all’entrata della clinica che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per fare dei selfie in compagna del nuovo acquisto. (AdnKronos) L'articolo Calciomercato Roma, visite mediche per ...

Calciomercato Roma - c’è l’accordo con Kluivert : adesso resta da convincere l’Ajax : Monchi è volato ieri a Montecarlo per incontrare Mino Raiola, agente di Kluivert: accordo economico trovato con il calciatore, adesso resta da convincere l’Ajax Due colpi già piazzati, il terzo in rampa di lancio. Monchi è scatenato in questa fase di mercato, il dirigente giallorosso infatti è volato ieri a Montecarlo per una serie di incontri programmati con i più influenti procuratori del panorama europeo, tra cui Mino Raiola. Argomento ...

Calciomercato Roma - interesse per Meret : già avviati i primi contatti : Alisson inseguito da mezza Europa, Skorupski sul piede di partenza e un ruolo che diventa improvvisamente scoperto. La Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata sul mercato dei portieri, per ...

Calciomercato Roma - la bomba di Cafù : “Alisson è già del Real Madrid” : Calciomercato Roma – La Roma sta lavorando intensamente sul mercato, dopo Coric e Marcano in arrivo il terzo innesto, si tratta di Kluivert. Nel frattempo Cafù accende il Calciomercato, dichiarazioni che sono destinate ad infiammare il Calciomercato giallorosso e che riguardano il portiere Alisson al Real Madrid. L’ex calciatore del Milan sembra essere certo del trasferimento, ecco il commento in un video diffuso sul web: “Alisson andrà ...

Calciomercato - Roma : Marcano è atterrato a Fiumicino : Dopo Coric, ecco Marcano. È atterrato in città il secondo acquisto giallorosso per la stagione 2018-2019: difensore centrale classe 1987.

Calciomercato Roma : dopo la firma di Coric - arriva anche il sì di Marcano : Mercato in fibrillazione quello della Roma, che ha già piazzato due colpi per rinforzare centrocampo e difesa. Si tratta di Ante Coric (già giallorosso) e Ivan Marcano, atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. La Roma cerca così di farsi trovare pronta per la stagione che verrà e puntare a obiettivi maggiori. Ante Coric è un nuovo giocatore della Roma Già nelle scorse settimane si era parlato del forte interesse dei giallorossi per ...

Calciomercato Roma - ecco la richiesta per lasciare partire Alisson : Calciomercato Roma – La Roma fissa il presso per il suo portiere Alisson Becker a quota 90 milioni. Secondo il ‘Guardian’ il club giallorosso avrebbe infatti chiesto questa cifra al Liverpool club interessato all’estremo difensore brasiliano per sostituire Loris Karius, autore di una prestazione a dir poco negativa nella finale di Champions League persa per 3-1 a Kiev contro il Real Madrid. Il 25enne brasiliano è sotto contratto con il ...

Calciomercato Chievo - ufficiale : resta D'Anna - blindato Romairone : VERONA - Il Chievo Verona ha confermato ufficialmente Lorenzo D'Anna dopo la salvezza ottenuta nella stagione appena conclusa. L'allenatore, promosso dalla Primavera per prendere il posto di Maran nel ...