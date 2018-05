Calciomercato Napoli | super offerta con doppia contropartita alla Fiorentina per Chiesa

Calciomercato Napoli - 50 milioni più due giocatori per Chiesa : no Fiorentina : De Laurentiis ha da poco effettuato un altro tentativo, l'ennesimo, che però ha avuto lo stesso esito dei precedenti: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dalla Campania sarebbe ...

Calciomercato Napoli - Jorginho : “non penso alle trattative” : “Lasciare il Napoli per il Manchester City? Per adesso non ho ricevuto chiamate da Ancelotti, ne ho sempre sentito parlare bene quindi è naturale che abbia il pensiero di essere allenato da lui”. Lo ha detto Jorginho da Coverciano commentando l’arrivo del nuovo tecnico a Napoli e le voci che lo accostano al club inglese. “Al mercato per ora non penso – ha continuato il centrocampista italo-brasiliano – Certo ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso il Manchester City : c'è un nuovo indizio : Jorginho, il cervello del Napoli di Sarri, è pronto a fare le valigie destinazione Premier League. La conferma arriva dal suo agente: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non...

Calciomercato Napoli : Verdi si avvicina ed Hamsik potrebbe restare Video : Il Calciomercato del Napoli promette parecchi colpi di scena. Sono infatti molti i profili di valore accostati alla societa' partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato ad allestire un organico decisamente competitivo da affidare al nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro sia sul fronte delle conferme dei calciatori gia' facenti parte della rosa, sia sul ...

Calciomercato Juventus - chi al posto di Higuain? Un ex Napoli nel mirino di Marotta : Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus, al suo posto il club bianconero ha individuato alcuni attaccanti che potrebbero fare al caso di Allegri La permanenza di Gonzalo Higuain in maglia Juventus non è poi così scontata, il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain potrebbe convincere il Pipita a lasciare Torino per accettare nuove sfide lontano dall’Italia. In questo caso il club bianconero non si farebbe trovare impreparato, ...

Calciomercato Napoli - colpo di scena sul futuro di Hamsik : Calciomercato Napoli – Sembrava certo l’addio di Marek Hamsik al Napoli ma nelle ultime ore va registrato un colpo di scena. “Non c’è stato nulla negli ultimi giorni, non so nulla di nuovo riguardo il mio futuro. Sono ancora un giocatore del Napoli. Ho un contratto per tre anni. Con Ancelotti ci siamo sentiti al telefono, sarebbe un grande onore giocare per un allenatore così. Il presidente De Laurentiis ha portato uno che ha ...

Calciomercato Napoli - Hamsik allontana l’addio : “sarebbe un onore giocare per un allenatore come Ancelotti” : Marek Hamsik ha allontanato le voci circa un suo addio al Napoli, svelando come sarebbe un onore per lui giocare per un allenatore come Ancelotti Il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere legato ancora al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Il centrocampista slovacco, che negli scorsi giorni aveva annunciato di essere tentato da un’esperienza in Cina, ha fatto dietrofront annunciando che sarebbe onorato di essere allenato da Carlo ...

Calciomercato - «Napoli-Rui Patricio : l'affare è concluso» : LISBONA - Rui Patricio difenderà i pali del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riporta "A Bola" manca solo il "nero su bianco" per chiudere un'operazione da 18 milioni di euro, che ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : Var - Calciomercato - Sarri ed Ancelotti : Ultima giornata del convegno Football Leader che si sta svolgendo all’Università Federico II di Napoli, importante intervento del presidente De Laurentiis che ha parlato anche del club azzurro e del tecnico Carlo Ancelotti: “Quello che mi ha scocciato è che in Italia nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità. Per me un arbitro è una persona equidistante che non può avere un ruolo politico – ha detto il presidente del ...

Napoli - il “peso” del blasone : il Calciomercato con Ancelotti è tutta un’altra storia : Maurizio Sarri è stato messo da parte da De Laurentiis, il Napoli ha scelto di virare su Carletto Ancelotti: un grande allenatore, ma non solo… In casa Napoli è iniziata una nuova era. Un’era targata Ancelotti, che porterà rivoluzioni sotto diversi profili. Si tratta di un tecnico molto diverso da Maurizio Sarri, il quale ha fatto grande il Napoli in questi anni e va solo elogiato dai critici e ringraziato dai tifosi. Le differenze ...

Calciomercato Napoli - c'è anche il Chelsea su Jorginho : Napoli - Sembrava un derby di Manchester ma il terzo incomodo, e con grandi chance di spuntarla, potrebbe essere il Chelsea . L'oggetto del desiderio e' Jorginho, negli ultimi anni cervello del Napoli ...

