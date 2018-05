Calciomercato Juve | Sturaro e Mandragora per Savic? Possibile un maxi scambio

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari : ecco di cosa si è parlato : Calciomercato Juventus – La Juventus è attivissima in questo inizio di Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore incontro con il Cagliari. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in casa bianconera è tornato di moda il nome di Kwang-Song Han, talentuoso attaccante. Il discorso si era interrotto a gennaio, all’interno dell’operazione era previsto l’inserimento dell’attaccante Alberto Cerri ma ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...

Calciomercato - PSG su CR7. Scambio Higuain-Icardi? Juve e Inter ci pensano : Il portoghese vuole lasciare Madrid, i parigini pronti con un super stipendio. Ma la clausola rescissoria è troppo alta. Il Pipita più 50 milioni, è quando offre la Signora all'Inter per Icardi. ...

Calciomercato Juventus - chi al posto di Higuain? Un ex Napoli nel mirino di Marotta : Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus, al suo posto il club bianconero ha individuato alcuni attaccanti che potrebbero fare al caso di Allegri La permanenza di Gonzalo Higuain in maglia Juventus non è poi così scontata, il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain potrebbe convincere il Pipita a lasciare Torino per accettare nuove sfide lontano dall’Italia. In questo caso il club bianconero non si farebbe trovare impreparato, ...

Calciomercato Juventus - altro che Icardi : vicino un colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...

Calciomercato Juventus - oltre a Emre Can arriverà il grande colpo a centrocampo? Video : È ormai partito il Calciomercato e le voci circolano sempre più insistenti, qualcuna alla fine si concretizza altre restano solo sogni e suggestioni. I nomi più importanti in questi giorni sono certamente accostati alla Juve. I bianconeri sono al centro di molti rumors ma al momento nulla si è davvero concretizzato. Beppe Marotta la scorsa settimana ha fatto il punto sulle tratti e della Juventus e aveva confessato di essere ottimista per ...

Calciomercato Juventus - Nedved conferma la possibile cessione di Higuain : Calciomercato Juventus – La Juventus lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri, sono ore caldissime, in particolar modo arrivano conferme su una possibile cessione da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain. Una prima conferma arriva anche da Pavel Nedved che ha risposto così alle domande sul Pipita a Sky Sport: “Non siamo preoccupati, Higuain è un nostro ...

Calciomercato Juve - pazzesco scambio Icardi-Higuain? Maxi proposta di Marotta Video : Continuano ad arrivare notizie di mercato davvero sorprendenti per quanto riguarda la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Mauro Icardi, bomber dell'Inter protagonista di una stagione straordinaria ha vinto il titolo di capocannoniere della serie A, a pari merito con Ciro Immobile, trascinando i nerazzurri in Champions League. Marotta e Paratici sono due grandissimi estimatori del ...

Calciomercato Juventus - si va verso la rottura con Higuain : il Pipita deluso - il possibile sostituto e tutte le altre mosse per centrocampo e difesa : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato la doppietta campionato-Coppa Italia nell’ultima stagione ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. In arrivo importanti novità sul fronte del mercato, prevista una sola cessione eccellente che dovrebbe essere quella di Gonzalo Higuain, si va verso la rottura con il Pipita che potrebbe partire per una cifra di circa ...

Calciomercato - la Juventus è molto vicina a Oriol Busquets : Il 30 giugno scadrà il suo contratto, poi sarà libero di accordarsi con qualsiasi club. Anzi, un club. La Juventus. Sembra infatti che Oriol Busquets, 19 anni, proseguirà la sua carrriera calcistica in Italia, lasciando "casa" Barcellona per approdare a Vinovo. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, i bianconeri sono i più vicini al baby classe 1999 nato a Sant Feliu de Guixols. --Ottime qualità ("sarebbe potuto tranquillamente arrivare in prima ...

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di Calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)