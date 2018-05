Calciomercato Genoa | Sturaro nel mirino del club

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria : ultime ore caldissime : Calciomercato, derby TRA GENOA E SAMPDORIA – Il Calciomercato si infiamma sempre di più, in particolar modo due club attivi sono Genoa e Sampdoria, previsto un importante derby. A tenere banco in questi giorni è la situazione portiere, Perin è ormai ad un passo dalla Juventus mentre Viviano è pronto a lasciare i blucerchiati con due piste importanti come Parma e Sporting. Come anticipato da CalcioWeb il 25 aprile il nome in pole per il ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - inserimento per Thereau : doppia trattativa con la Fiorentina : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce da una stagione comunque positiva ma adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Un reparto pronto a subire grandi cambiamenti è l’attacco, i rossoblu si candidano ad essere protagonisti della prossima finestra di mercato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito Cyril Théréau, destinato a lasciare la Fiorentina. Sul ...

Genoa - avvicendamento in fascia? Il Calciomercato si accende : Laxalt potrebbe lasciare il Genoa in estate, il club è al lavoro per trovare una valida alternativa al terzino sinistro uruguayano di Ballardini Il Genoa si appresta a vivere la ‘solita’ estate molto movimentata sotto il profilo del calciomercato. Il patron Preziosi si sa, non ha paura a rivoluzionare la rosa e spesso cede alle avances per i suoi pezzi pregiati. In questa sessione, mister Ballardini, potrebbe perdere un tassello ...

Izzo si appresta a lasciare il Genoa : l’agente allo scoperto sul Calciomercato : Il calciomercato del Genoa si anima, sopratutto per quanto concerne Izzo e Perin, due dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Ballardini Izzo ed il Genoa potrebbero separarsi in estate. L’agente del calciatore napoletano, ha parlato quest’oggi del futuro del proprio assistito, che potrebbe essere lontano da Marassi. “Ha dimostrato di essere un giocatore importante, mi sbilancio e dico che chi lo compra fa un affare perché ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato - si muovono Genoa e Sampdoria : le intenzioni di Ferrero e Preziosi : Il Calciomercato sta per entrare nella fase decisiva, in particolar modo Sampdoria e Genoa provano ad anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Il presidente Preziosi sta lavorando sul fronte Bertolacci, il calciatore è arrivato in prestito secco dal Milan e ha disputato una buona stagione, per il Genoa può rappresentare un punto fermo, si tratta della prima richiesta di Ballardini, previsti contatti nelle prossime ore. Verrà ...

Calciomercato Genoa - le ultime da Ballardini : Perin - Giuseppe Rossi e Medeiros : Calciomercato Genoa – Sono ore già calde per il Calciomercato del Genoa che si muove in vista della pRossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione importante. Il presidente Preziosi sta valutando alcune situazioni di mercato su tutte quella di Perin, ormai vicino alla Juventus, ecco le parole del tecnico Ballardini: “sarà importante condividere le scelte con la società, vedere quali ruoli serve rinforzare e avere ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin? Non abbiamo pensato a un sostituto» : DA ROSSI A PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin tra i più forti d'Italia» : SU ROSSI E PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

Calciomercato Genoa - è testa a testa per il dopo Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima stagione e regalare al tecnico Ballardini una squadra competitiva. Una situazione importante da chiarire sarà quella relativa al nuovo portiere, certo l’addio di Perin, ad un passo dalla Juventus. Arrivano conferme sul possibile sostituto, come anticipato da CalcioWeb una soluzione importante porta a Skorupski della Roma mentre secondo Sky Sport un nome da seguire è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - duello Spal-Genoa per l’attacco : Il Calciomercato non è ancora arrivato nella fase caldissima, il campionato infatti è da poco terminato ma nel frattempo si stanno valutando le mosse per la prossima stagione. Obiettivi raggiunti per Spal e Genoa che adesso guardano con attenzione al futuro, in particolar modo mosse per l’attacco. Nel dettaglio secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nome in comune per l’attacco, si tratta di Samuel Di Carmine, autore di una ...

Calciomercato Genoa - altro innesto a parametro zero : club scatenato : Calciomercato Genoa – Il Genoa è attivissimo sul fronte Calciomercato, l’intenzione del presidente Preziosi è quella di consegnare al tecnico Ballardini una squadra quasi completa all’inizio del nuovo ritiro. Dopo quello di Criscito altro innesto, colpo nelle ultime ore a parametro zero. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per Koray Günter, difensore classe 1994 in forza fino ad ora al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...