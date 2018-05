Calciomercato | c' è l' apertura della Juve verso i rossoneri | Higuain al Milan?

Blastingnews

: RT @MilanNewsit: TMW - Milan, passi avanti per Depay: apertura dal Lione - enzomanuele : RT @MilanNewsit: TMW - Milan, passi avanti per Depay: apertura dal Lione - gi0de : RT @MilanNewsit: TMW - Milan, passi avanti per Depay: apertura dal Lione - Togand : RT @MilanNewsit: TMW - Milan, passi avanti per Depay: apertura dal Lione -

(Di giovedì 31 maggio 2018) La stagione appena conclusa ha fatto notare che ilè sicuramente migliorato rispetto alle stagioni passate, ma sicuramente il reparto offensivo è da rinforzare. Numerosi sono i nomi accostati aie vedremo nel dettaglio chi ha più probabilità di arrivare al. Ma, prima di tutto, c’è da segnalare una notizia importantissima riportata dal noto portale ‘pianeta’, che parla di un sondaggiodirigenza rossonera per Gonzalo. La notizia desta molto scalpore, ma ilha già dimostrato la scorsa estate di poter chiudere certi colpi ad effetto, come l’operazione che ha portato Bonucci in rossonero. Il ‘Pipita’ ha ancora 31 anni e potrebbe essere il bomber perfetto per riportare ilalla vittoria, dopo tanti anni di sofferenze., scatta l’assalto a GonzaloNon è un mistero chepotrebbe essere in partenza dallantus ed il...