Calcio | Zinedine Zidane lascia a sorpresa il Real Madrid | “La squadra ha bisogno di un

oasport

: L'argenteria di Zinedine Zidane in due anni e mezzo al Real Madrid... ???? ? - Eurosport_IT : L'argenteria di Zinedine Zidane in due anni e mezzo al Real Madrid... ???? ? - OA_Sport : #calcio Zinedine Zidane lascia a sorpresa il Real Madrid: il tecnico francese ritiene il capitolo Real concluso. - qn_giorno : RT @quotidianonet: A sorpresa Zinedine #Zidane dice addio al Real Madrid -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Reduce dal trionfo di Kiev, nella Finale di Champions League vinta dalcontro il Liverpool, ottenendo il terzo successo consecutivo nella competizione continentale, oltre ad una Liga nella stagione 2016-2017, una Supercoppa di Spagna (2017), due Supercoppe Europee (2016,2017) e due Coppe del Mondo per club,ha deciso dire la panchina dei Blancos. Un fulmine a ciel sereno per l’ambiente madrileno ma non per l’allenatore francese: “Per quanto si tratti di una decisione sofferta. Lahadi un cambio“, ha dichiarato Zizou in conferenza stampa, spiegando ancor meglio le proprie motivazioni: “Sono molto legato ai tifosi e ai giocatori che mi hanno dato tanto. Ma arriva un momento in cui… cos’altro gli potrei chiedere? E’ un momento senza dubbio duro, però è normale riflettere e fare il punto ...