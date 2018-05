Calcio | Serie B 2018 | confermata la penalizzazione al Bari Il Cittadella giocherà in

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : l’Acqua&Sapone rimonta e batte la Luparense ai rigori! La serie ora è in parità : L’Acqua&Sapone Unigross pareggia i conti nella Finale scudetto 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi ribaltano il fattore campo e portano a casa la vittoria contro la Luparense, sconfitta ai rigori al termine di un match carico di rimpiati. I campioni d’Italia, infatti, sprecano un vantaggio consistente e si lasciano rimontare dagli avversari, pronti a sbranare la preda quando ormai tutto sembrava perduto. Ad aprire le danze è ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Calciomercato - le trattative sugli attaccanti delle big di Serie A : Archiviata la stagione 2017-18, è ormai tempo di pensare al Calciomercato estivo che andrà ad aggiornare e completare le rose in vista del prossimo campionato. In Serie A è consuetidine che sia la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato Empoli - in Serie A si riparte con Provedel : Empoli - L' Empoli vuol ripartire da Ivan Provedel , Arrivato a titolo definitivo dal Chievo, è stato il portiere titolare prima di terminare con anticipo la stagione per un grave infortunio alla ...

Albalonga Calcio (serie D) : Bianchi - una stagione più esaltante : Roma – Ancora non si è totalmente conclusa la stagione dell’Albalonga, ma con la fine di maggio arriva anche il classico tempo dei bilanci. E quello della società castellana è stato davvero ricchissimo come sottolinea il direttore generale Alessandro Bianchi. “Tra quanto visto con la serie D e con il settore giovanile, credo di poter dire che questa è stata una delle stagioni più esaltanti della nostra storia”. “Per ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di Calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Diritti tv - la Lega Calcio rompe con Mediapro : i club di Serie A votano all’unanimità la rescissione del contratto : L’infatuazione del pallone italiano per la Spagna è durata appena tre mesi. Con Mediapro è finita: la Lega Calcio ha rotto il contratto con la società di Barcellona che si era aggiudicata i Diritti tv del campionato per la cifra record di 1,05 miliardi di euro ma non aveva depositato le garanzie finanziarie. A costo di prendere meno soldi ma almeno sicuri, la Serie A tornerà presto a Sky. La risoluzione è stata votata all’unanimità: stavolta ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

BOOM! Andrea Delogu e Gabriele Corsi in predicato per Quelli che il Calcio Serie B : Gabriele Corsi Vi abbiamo annunciato il probabile arrivo di Quelli che il Calcio, nella sua versione “Serie B“, nel sabato pomeriggio di Rai 2. Ciò che manca all’appello sono i conduttori. Nonostante non vi siano certezze, nè sul programma nè sui conduttori, al momento sono in predicato per la conduzione dello show Andrea Delogu, già volto della rete con Stracult, e Gabriele Corsi. Continuerebbe, dunque, l’incredibile ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Juve - Torino scatenato - mosse di Lazio e Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, anche oggi una giornata molto importante. Sarri adesso ha intenzione di guardare in Italia per rinforzare il Chelsea (accordo ormai imminente) e la prima richiesta sarebbe molto chiara: Gonzalo Higuain. Il Pipita non è reduce da una stagione entusiasmante, buona ma non entusiasmante e potrebbe cambiare maglia, il Chelsea ...