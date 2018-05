Calcio a 5 | Finale Playoff 2018 | l’Acqua&Sapone rimonta e batte la Luparense ai

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE/ Streaming video e diretta tv : parla Lima. Orario (Calcio a 5 finale gara 2) : diretta Luparense Acqua&Sapone: info Streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:57:00 GMT)

Luparense-Acqua&Sapone/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Calcio a 5 finale gara 2) : diretta Luparense Acqua&Sapone: info Streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:01:00 GMT)

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Luparense-Acqua&Sapone Unigross 5-3. Fattore campo decisivo - Mello trascina i Lupi alla vittoria : Fattore campo decisivo in gara-1 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. La Luparense supera 5-3 l’Acqua&Sapone Unigross al termine di un duello entusiasmante, in cui gli abruzzesi sfiorano il colpaccio prima di sgonfiarsi nella ripresa e lasciare campo ai padroni di casa, abili nell’incamerare il primo punto di una serie che si preannuncia ricca di spettacolo ed emozioni. I campioni d’Italia dimostrano subito ...

Nissan incontra il mondo del Calcio per la finale Uefa a Kiev : Roma, 28 mag. , askanews, Nissan, sponsor ufficiale della finale di Uefa Champions League 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione ...

Nissan Intelligent Mobility incontra il mondo del Calcio alla finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev : Nissan presenta il robot Pitch-R e la tecnologia Brain-to-Vehicle, e ispira 7 giovani fan grazie alla partnerships con UEFA Foundation for Children e StreetFootballWorld Nissan, sponsor ufficiale della finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione mondale di Pitch-R, un robot autonomo che utilizza la tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT di ...

Luparense Acqua&Sapone/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Calcio a 5 - finale gara-1) : diretta Luparense Acqua&Sapone, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della finale scudetto nel campionato di calcio a 5, tra le due capolista della regular season(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:26:00 GMT)

Calcio. Promozione - finale playoff regionale. Lupo e Ottonello lanciano l'Alassio FC : Golfo Pro Recco ko 2-1 : ALASSIO FC - Golfo PRO Recco 2-1 - 9' Paterno; 2'st Lupo, 7'st Ottonello , Rig., 50'st Game over ad Albissola! l'Alassio FC vince i playoff di Promozione e si piazza in pole position nel caso si ...

Calcio - Playoff Eccellenza. Imperia - il sogno è finito : l'1-1 regala la finale al Lumignacco : ECCELLENZA - SEMIfinale Playoff , RITORNO, - Lumignacco - Imperia 1-1 Reti: 6'Daddi , I, 79'Cucciardi , L, Lumignacco: Ceka, Cargnello, Tomadini, Mattelig, Pratolino, Iuri, Novati, Nastri, Acampora, ...

Calcio. Promozione - finale playoff regionale : la web-cronaca di Alassio FC - Golfo Pro Recco : Alassio FC - Golfo PRO Recco 0-1 - 9' Paterno 42' Ancora Alassio: tiro di Doffo, pallone alto sopra la traversa. 39' Rientra in campo Lupi. 38' Ottonello di potenza, ancora Cellerino a dire di no! ...

Fiorentina-Brescia 3-1 - Finale Coppa Italia Calcio femminile : dominio delle Viola a Noceto - Leonesse troppo stanche : E’ della Fiorentina l’ultimo trofeo di questa stagione del calcio femminile (2017-2018). Le Viola hanno centrato il successo nella Finale di Coppa Italia contro il Brescia, con il punteggio di 3-1, vendicando il ko della SuperCoppa Italiana, sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). Le reti sono state siglate da Ilaria Mauro all’11’, Tatiana Bonetti al 26′ e Patrizia Caccamo al 43′, per le gigliate, ...

Finale Champions League 2018 - non solo Calcio : dal gas agli equilibri geopolitici - tutte le sfide che si giocano a Kiev : Martedì 22 maggio è una bella giornata a Kiev, capitale dell’Ucraina. Visto il clima accogliente, per un visitatore non c’è che l’imbarazzo della scelta fra una passeggiata nel lussuoso Giardino Botanico di Grishko o una visita alla Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco e costruita nei primi decenni dopo l’anno mille. Si dice che le sue 13 cupole in quercia siano un omaggio voluto da Jaroslav I il Saggio verso i cittadini di Novgorod ...

Lione-Wolfsburg 4-1 - Finale Champions League Calcio femminile 2018 : le francesi dilagano nei supplementari ed entrano nella storia! : Accade tutto nei tempi supplementari nella Finale dell’Uefa Champions League 2018 di calcio femminile, al Valeriy Lobanovskyi Stadium di Kiev. Si impongono le campionessa in carica del Lione 4-1 contro le tedesche del Wolfsburg, in una grande classica del “Pallone in rosa”. Le transalpine entrano nella storia grazie a questo successo essendo la prima squadra a diventare pentacampione in questa rassegna e la prima a vincere tre ...

Mondiali Calcio Russia 2018 : gli otto gironi - il tabellone e i possibili incroci verso la finale : Da giovedì 14 giugno la grande kermesse dei Mondiali 2018 di calcio, in Russia, prenderà finalmente il via. Le 32 Nazionali più forti de globo si sfideranno per centrare il bersaglio grosso: il titolo iridato più conteso ed ambito. La Germania proverà a difendere il titolo conquistato 4 anni fa in Brasile, ma la pattuglia degli avversari è agguerrita più che mai e tra i favoriti rientrano anche la Spagna, la Francia, il Brasile, l’Argentina e il ...

Brescia-Fiorentina - Finale Coppa Italia 2018 Calcio femminile : come seguirla in tv? Il programma completo : Pronostici rispettati e saranno Fiorentina e Brescia a giocarsi la Finale di Coppa Italia 2017-2018 del calcio femminile. L’incontro si disputerà sabato 26 maggio alle ore 15.30 sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). In caso di parità al termine dei 90′ si giocheranno i supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincente. La Fiorentina, una settimana fa, aveva superato 3-1 il ...