Cagliari | scelto Maran | ecco come cambia la squadra sarda | ma serve l’impegno di Giulini

(Di giovedì 31 maggio 2018) Rolandoè il nuovo allenatore deldal presidentedopo l’esonero di Diego Lopez per guidare laIlha deciso di affidare la panchina a Rolando, dopo l’esonero di Diego Lopez ufficializzato nella serata di ieri. L’ex allenatore del Chievo Verona è pronto a ripartire, dopo una serie di ottime annate ed una stagione non granché nell’anno passato, quando fu esonerato proprio dagli scaligeri. Adessosi appresta a dare una sterzata al, partendo probabilmente dal suo modulo tanto amato, il 4-3-1-2 utilizzato in lungo ed in largo nella sua esperienza al Chievo. Una grossa mano al tecnico dovrà darla la società, agendo copiosamente sul mercato per rafforzare una rosa che non si è dimostrata all’altezza della situazione nella scorsa stagione, rischiando sino all’ultimo la retrocessione. ...