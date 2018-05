sportfair

: Cafu certo: 'Alisson ha l'accordo col Real Madrid', l'agente interviene a sedare la polemica - Sport_Fair : Cafu certo: 'Alisson ha l'accordo col Real Madrid', l'agente interviene a sedare la polemica - WiAnselmo : Cafù, ex terzino destro di Milan e Roma, ha rivelato che a suo avviso è virtualmente certo il trasferimento di Alis… - oliviero84 : @LucaParry85 @zandav1973 Certo quello è Gesù nero. Ma i nostri grandi attaccanti devono tanto di quello che sono di… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ze Maria Neis costretto a rispondere a tono alle dichiarazioni diche ha parlato oggi di affare fatto tra Alisson ed ilMadridha scatenato il caos in questo giovedì di calciomercato ricco di notizie importanti. Il brasiliano, ex terzino della Roma, ha parlato del futuro di un connazionale, il portiere verdeoro Alisson. “E’ un affare chiuso, passerà dalla Roma alMadrid“, ha dichiarato, costringendo l’agente di Alisson ad intervenire. Ze Maria Neis ha infatti smentito seccamente quanto dichiarato dall’ex calciatore giallorosso, parlando di una assoluta falsità detta da. Dunque per il momento nessun addio previsto in casa Roma per quanto concerne Alisson, il quale adesso si concentrerà sul Mondiale senza dare ascolto alle voci di calciomercato. L'articolo: “Alisson ha l’accordo colMadrid”, l’agente ...