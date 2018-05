Buffon | la depressione e un quadro come ancora di salvataggio | “ero da solo | vi dico come

sportfair

: Gigi Buffon: 'La depressione? Mi chiedevo: 'Perché a me: bello, ricco e famoso?'. Un quadro di Chagall mi ha dato l… - HuffPostItalia : Gigi Buffon: 'La depressione? Mi chiedevo: 'Perché a me: bello, ricco e famoso?'. Un quadro di Chagall mi ha dato l… - tuttosport : #Buffon si racconta: «Ecco come ho sconfitto la depressione» - giovan1971 : Buffon e la depressione: 'Attacco di panico contro la Reggina, pensavo di morire' -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nel libro scritto da Alessandro Alciato, Gigiraccontaha superato il difficile periodo dellaContinuano a uscire le anticipazioni del libro di Alessandro Alciato ‘Demoni‘, che racconta storie particolari anche di calciatori. Dopo gli aneddoti relativi a Balotelli, ecco adesso quelli su Gigi, il quale ha rivelato al giornalista di Skysia riuscito a superare il suo periodo di. Foto LaPresse – Tano Pecoraro “Non se ne accorse nessuno e in quel momento pensavo di esserepiù. Ero in campo ma feci affidamento sul mio orgoglio, sul mio amore per il lavoro e decisi di non mollare. Mi sono detto ‘se prendi la via più facile, se non entri in campo, lo farai sempre’. Rimasi in campo e feci una parata dopo pochi minuti, su Cozza. Vincemmo la partita per 1-0 e per me fuun elettroshock. Ero bello, ...