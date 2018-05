Buffon | ' Ho avuto paura di morire a causa della depressione' Il suo futuro è ora legato

Juventus - Buffon / La finale di Coppa Italia e lo scudetto : "Ho avuto paura di chiudere con zero titoli" : Gigi Buffon ha presentato la finale di Coppa Italia che la Juventus giocherà contro il Milan, e ha confidato di aver avuto paura di chiudere la stagione e la carriera senza vincere titoli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:20:00 GMT)

JUVENTUS - ALLEGRI/ "In porta col Crotone gioca Szczesny - Buffon ha avuto una grande carica da Madrid" : JUVENTUS , ALLEGRI : il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più im porta nte di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:43:00 GMT)

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ho avuto coraggio a cambiare gara. Io e Buffon siamo divisivi” : “coraggio? Ho abbandonato la mia ‘gara’ per dedicarmi alla velocità: in questo momento del Nuoto, ci va tanto coraggio per prendere questa decisione” Federica Pellegrini non ha mai avuto paura, non ne ha avuta neanche a fare una scelta davvero clamorosa all’età di 29 anni. Durante un evento organizzato da Head&Shoulders la Divina è intervenuta assieme ad un’altra stella (spesso discussa) dello sport ...