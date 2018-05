Buffon era depresso Mi chiedevo perché a me? Ecco come ho sconfitto la

Juventus - Nedved : 'Futuro Higuain e Mandzukic? Siamo tranquilli. Buffon sceglierà bene' : Settimo scudetto consecutivo, la Juventus si gode le vacanze dopo l'ennesimo trionfo in Italia. Bianconeri proiettati già al futuro, tra addii eccellenti e qualche nuovo innesto ci sono già stati dei ...

Buffon - serata a Capalbio in attesa di decidere il futuro post-Juventus : Capalbio , Grosseto, , 26 maggio 2018 - serata capalbiese per Gianluigi Buffon . L'ormai ex portiere della Juventus e della Nazionale ha trascorso qualche ora di relax in Maremma . E ha cenato nella ...

Buffon-Psg - si accelera. L'agente : 'Sarebbe felice di andare a Parigi' : TORINO - Quella che fino a qualche giorno fa era una ipotesi suggestiva prende sempre più corpo: 'Saremmo felici se Gigi nella prossima stagione giocasse nel Psg ' . A rilasciare questa dichiarazione ...

Mancini ha sentito Buffon al telefono : il portiere giocherà ancora : L’approdo a Parigi di Buffon potrebbe essere realtà da qui a breve. Arrivano infatti conferme indirette. “Con Gigi ho parlato

Striscia la notizia - Buffon riceverà il Tapiro d'oro : ROMA - Questa sera, martedì 22 maggio alle 20.35, su Striscia la notizia , Gianluigi Buffon riceverà il Tapiro d'oro per aver lasciato la Juventus dopo diciassette anni. Intercettato da Valerio ...

Buffon non giocherà contro Olanda : se sono vissuto come un problema in Nazionale tolgo il disturbo : Gianluigi Buffon torna così, ai microfoni di Sky Sport, sulla decisione di non accettare l'invito a salutare la Nazionale nell'amichevole di giugno a Torino. L'ormai ex portiere della Juventus ha ...

Buffon - il tradimento è clamoroso : Gigi sceglie il PSG per inseguire la Champions - così finisce l’ultima bandiera : Incredibile Buffon, il portiere ha raggiunto l’accordo con il Psg e guiderà la porta del club francese nella prossima stagione. L’estremo difensore ha salutato la Juventus nella gara di campionato contro il Verona, grande emozioni allo Stadium con il commovente addio di tutto lo stadio. Buffon sembrava indirizzato verso il ritiro poi la proposta del Psg che ha cambiato le carte in tavola. Nelle ultime ore nuovo contatto tra le parti ...

Juventus-Verona - probabili formazioni e ultimissime : è il Buffon-Day. Doppia festa bianconera : Juventus-Verona, probabili formazioni- Tutto pronto per la Doppia festa bianconera dinanzi ad un’Allianz Stadium da tutto esaurito. Sarà l’ultima sfida in bianconero di Gigi Buffon, per il quale sarà riservata una super coreografia e un tributo speciale. Un saluto lungo 17 anni. Un saluto che ripercorrerà le tappe di una storica carriera. Difficile, se non […] L'articolo Juventus-Verona, probabili formazioni e ultimissime: è il ...

Del Piero scrive a Buffon : la lettera commovente per l’ex compagno : Ultima partita di Buffon con la maglia della Juventus, il portiere potrebbe comunque continuare a giocare. Tanti messaggi da parte di colleghi, nelle ultime ore nel frattempo lettera dell’ex compagno Alessandro Del Piero: “Oggi è il tuo momento, Gigi. È il giorno in cui allo Stadium hai guardato tutti negli occhi, scorgendo le loro lacrime mentre salutavi per l’ultima volta i tuoi tifosi. Hai alzato un altro trofeo, l’ennesimo di una ...

La Juventus saluta Buffon : le lacrime della bandiera : Un viaggio lungo seimilacentoundici giorni. Gianluigi Buffon alza i guantoni al cielo e chiude commosso il capitolo Juventus. Ancora non ha deciso se continuerà a giocare, certo è che i 17 anni in bianconero resteranno per sempre marchiati a fuoco sulla sua pelle. Come un enorme tatuaggio, iniziato il 26 agosto 2001 nella sfida di campionato vinta 4-0 col Venezia, e finito al minuto 63 della gara di oggi contro il Verona, epilogo dell’ennesima ...

Milan - la decisione di Buffon ‘penalizza’ Donnarumma : in casa rossonera adesso si rischia l’overbooking : L’addio di Buffon alla Juventus spinge il Paris Saint-Germain a cambiare obiettivo, abbandonando Donnarumma al suo destino La decisione di Gigi Buffon di lasciare la Juventus rischia di avere un effetto a catena su tutto il mercato dei portieri europeo. Il fatto di non chiudere con il calcio, candidandosi per un’altra avventura fuori dall’Italia, spariglia le carte in tavola rendendo la situazione davvero intricata. Buffon ...

Buffon - LETTERA D'ADDIO ALLA JUVENTUS : “SARÒ SEMPRE TUO”/ I tifosi bianconeri nei commenti : "Resta con noi" : BUFFON, LETTERA D'ADDIO ALLA JUVENTUS: “SARÒ SEMPRE TUO”, promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 00:34:00 GMT)

