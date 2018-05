Buffon e i suoi demoni | Ho sofferto di depressione e attacchi di panico

“ Buffon ate”. Bobby Solo contro la figlia Veronica dopo lo sfogo al Grande Fratello. Le durissime parole del cantante che risponde così alle accuse nei suoi confronti. Frasi che i fan non hanno per niente gradito : “Sono stata una figlia molto desiderata e ho vissuto con mio padre fino a 6 anni. Poi i miei si sono separati e tutto è cambiato. Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo. Vorrei incontrarlo e che mi spiegasse perché ho avuto un padre fino a un certo punto e poi mi è stato negato”. parole toccanti, accorate, pronunciate da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo , prima di entrare nella casa del Grande Fratello per ...

Buffon torna sui suoi passi e (forse) ammette d’aver sbagliato : ecco le parole : Gigi Buffon sta facendo parlare di sè dopo l’uscita di scena della sua Juventus contro il Real Madrid, sopratutto per le parole nel post-gara davvero dure contro l’arbitro Oliver. Quest’oggi a seguito di un evento pubblicitario, il portiere bianconero è tornato sull’argomento, ammettendo forse in parte di aver sbagliato un po’ nei toni. “Le decisioni che prendiamo sono un modo per definire noi stessi e per farci diventare quello che vogliamo. ...