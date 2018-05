Brillante l' andamento di Moncler

Brillante l'andamento di Standard Chartered : Punta con decisione al rialzo la performance di Standard Chartered , con una variazione percentuale dell'1,83%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Brillante l'andamento di Luxottica : Balza in avanti il gruppo di occhialeria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World ...

Brillante l'andamento di Interpump : Seduta vivace oggi per il costruttore di pompe ad alta pressione , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Brillante l'andamento di Barratt Developments : Apprezzabile rialzo per Barratt Developments , in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Barratt ...