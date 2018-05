BORSA MILANO in rialzo | sollievo su politica | ma cautela

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +1 - 9% - Banco Bpm a +2 - 2% - 31 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda, ma saranno più importanti le scelte di Cottarelli.

BORSA MILANO nel terreno positivo - mercato guarda a sviluppi politica : I giornali parlano di una candidatura al ministerodell'Economia dell'ex-vicedirettore di Bankitalia PierluigiCiocca, aggiungendo però che la voce è stata smentita. ** Alle 10 l'indice FTSE Mib e l'...

BORSA MILANO in lieve calo - mercato attendista su sviluppi politica : Piazza Affari è debole, dopouna partenza positiva mentre si restringe leggermente lo spreadBtp-Bund, in un mercato più tranquillo sul quadro politicointerno, in vista di un possibile governo Lega-5 ...

BORSA : Milano chiude in rialzo - +2 - 09% - : ANSA, - Milano, 30 MAG - L'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, chiude guadagnando il 2,09%% e si attesta a 21.797 punti. 30 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +2 - 09% - Mediobanca a +7 - 06% (30 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda, ma saranno più importanti le scelte di Cottarelli. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:39:00 GMT)

BORSA MILANO rimbalza - domina volatilità su incertezza politica : L'incertezza della situazionepolitica tiene gli indici di Piazza Affari sulle montagne russe,in balia delle dichiarazioni e delle indiscrezioni che sisusseguono sui possibili sviluppi per la ...

ePrice torna a brillare sulla BORSA di Milano : Teleborsa, - In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo ePrice, che mostra una salita del 3,57% sui valori precedenti. Le azioni della società attiva nel settore dell'e-commerce rimbalzano dopo aver ...

BORSA - Milano apre in rialzo Scende anche lo spread : L'economia reale è molto solida». In questo scenario si è inserita ieri Moody's facendo sapere che taglierà il rating italiano, oggi a Baa2 - un livello «da investimento» che consente alle banche di ...