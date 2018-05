: Situazione grave: spread fuori controllo e Borsa giù. Ma non seria: “I mercati insegneranno a votare agli italiani… - a_padellaro : Situazione grave: spread fuori controllo e Borsa giù. Ma non seria: “I mercati insegneranno a votare agli italiani… - BNews_It : Borsa giù con dazi,Milano piatta:-0,06% - TelevideoRai101 : Borsa giù con dazi,Milano piatta:-0,06% -

Piazza Affarial termine di una seduta in altalena in attesa di possibili novità sul nuovo governo. L'indice Ftse Mib, positivo in apertura, chiude a -0,06% a 21.784 punti. Sotto pressione le banche. Male le altre Borse europee, in calo dopo l'annuncio Usa disu acciaio e alluminio anche per l' Europa. Francoforte la peggiore (-1,4%) e giù Madrid sui timori di instabilità politica. Spread a quota 242punti base, dopo essere scivolato in mattinata sotto i 230 punti.(Di giovedì 31 maggio 2018)