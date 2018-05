Borsa | dal 15 giugno MPS nel FTSE Mid Cap al posto di MutuiOnline

Oggi Cottarelli presenta la lista dei ministri. Spread a 260 - è record dal 2013. Giù la Borsa : In attesa della lista di ministri che Carlo Cottarelli presenterà Oggi al Colle, lo Spread continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi ha superato la soglia dei 260 punti e si è attestato a quota 262, ai massimi dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio per il nostro P...

Borsa - azioni Waste Italia sospese dalle negoziazioni : Le azioni ordinarie Gruppo Waste Italia sono sospese dalle negoziazioni. Lo Comunica Borsa Italiana nella sezione dedicata ai "Comunicati urgenti". Anche ieri, 22 maggio, era stato disposto lo stop ai ...

Il Royal Wedding in numeri - dall’abito della sposa alla luna di miele : le cifre (folli) sBorsate per il matrimonio di Meghan e Harry : Il matrimonio di Meghan Markle ed il principe Harry ha deliziato il mondo intero, ora però è tempo di fare un bilancio dolente: quanto è costato il Royal Wedding? Il doppio abito della sposa, i 1200 invitati, i fiori, le bomboniere, la sicurezza e molto altro: quanto avranno speso i reali d’Inghilterra per il matrimonio dell’anno? Una cifra sbalorditiva che a tutti noi sembrerà enorme, ma che nel bilancio reale sarà molto più ...

Borsa Milano resiste a cali banche - tassi Bond Usa al massimo dal 2011 : Il chief strategist di Nordea Jan von Gerich sottolinea in una nota ai clienti che con il governo 'del cambiamento' , 'i problemi sottostanti dell'economia italiana, come mercato del lavoro poco ...

Ad un passo dall’uscita Iliad Italia : titolo scivola in Borsa - i motivi : L’uscita Iliad Italia è vicinissima, come ufficializzato nella giornata di ieri in occasione della presentazione dei conti del primo trimestre 2018 della società , ma non proprio tutto sta filando liscio per il gruppo francese che sta per sbarcare anche entro i nostri confini. Come già detto, nella mattinata di ieri, abbiamo ricevuto conferma del lancio del nuovo quarto operatore entro il 21 giugno. Il nuovo lancio, tuttavia, avviene in un ...

Mps fa nuovo passo avanti - riscoperta dalla Borsa : l Monte dei Paschi di 'Stato', complice il ritorno agli utili nel trimestre, fa un altro passo in Borsa e tocca i massimi da febbraio proprio quando perfeziona la cessione della piattaforma di ...

Borsa - sale Mps. Già oltre un miliardo dal Btp Italia : Scende lo spread attorno ai 131 punti a conferma che le fibrillazioni sulla politica interna per ora non contano. Al contrario pesano le parole del governatore della Banca centrale di Francia, ...

Prelios - Borsa Italiana dispone la revoca delle azioni dal Listino : Da oggi, lunedì 14 maggio 2018, le azioni ordinarie Prelios , Cod ISIN IT0004923022, verranno cancellate dal Listino Ufficiale di Borsa. La revoca fa seguito all'Offerta Pubblica di Acquisto ...

Xiaomi ha fatto domanda per quotarsi in Borsa a Hong Kong - potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale dal 2014 : Xiaomi, azienda cinese quarta al mondo per produzione di smartphone, ha formalizzato la richiesta per quotarsi in borsa a Hong Kong, con un’offerta pubblica iniziale che sarà probabilmente la più grande al mondo da quella di Alibaba nel 2014 da The post Xiaomi ha fatto domanda per quotarsi in borsa a Hong Kong, potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale dal 2014 appeared first on Il Post.

Bimbo di due anni muore strangolato dalla cinghia della Borsa della madre : Dramma a Marsala (Trapani), dove un bambino di quasi due anni - li avrebbe compiuti tra pochi giorni - è morto, mentre giocava, strangolato dalla cinghia della borsa della madre, che era appesa a una sedia...

Soccorre anziana caduta per strada e le ruba 1400 euro dalla Borsa : Ha soccorso un'anziana caduta a terra per strada e, accompagnandola a casa, le ha rubato il portafogio dalla borsa, sottraendole 1400 euro. L'uomo, un 35enne residente a Bari, è stato individuato dalla Polizia ed è stato denunciato per furto aggravato.Continua a leggere

Borsa Italiana - TerniEnergia sospesa dalle negoziazioni : TeleBorsa, - Le azioni ordinarie e le obbligazioni di TerniEnergia sono sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo rende noto Borsa Italiana nella sezione dedicata ai ...