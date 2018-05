Bollo auto | scatta il countdown | ultimo giorno per pagare

Bollo auto - ultime 24 ore : Ultimo giorno per pagare il Bollo auto. Oggi, infatti, i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con Bollo scadente ad aprile 2018 - residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi - ...

Bollo auto europeo : si pagherà in base all’uso dell’auto ? : In futuro il costo del Bollo auto potrebbe essere legato al numero di km percorsi ogni anno, ma anche alle emissioni inquinanti emesse dal veicolo Nella discussione che si è tenuta alla Commissione Trasporti del Parlamento europeo si è parlato di un nuovo Bollo auto – conosciuto anche come tassa di possesso – che non sarà più a livello statale, ma europeo. Il pagamento di questa innovativa tassa di possesso vanterà un “rivoluzionario” sistema di ...

Rivoluzione Bollo auto : si pagherà in base ai chilometri percorsi : Arrivano importanti novità per gli automobilisti di tutta Europa: la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato diversi emendamenti alla direttiva proposta dalla Commissione che hanno lo scopo di rendere la...

Bollo auto : per chi non paga niente revisione - ecco tutte le novità 2018 : In tema di Bollo auto e revisione ci sono una serie di novità: la prima riguarda proprio l’introduzione di un certificato di revisione reso obbligatorio dal dm 214/2017, in attuazione della direttiva europea 2014/45. Tale documento contiene dati come: il numero e la targa del telaio, la lettura del contachilometri, il luogo e la data del controllo, la categoria del veicolo, le carenze individuate, il risultato del controllo tecnico, numero dei ...

Bollo auto - come si calcola : Dal 1º gennaio 1998 è cessato l’obbligo di esporre sul parabrezza della propria automobile il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché il dovere, per i conducenti di motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso da esibire su richiesta di Forze dell’Ordine o Guardia di Finanza che così sono state liberate dall’incombenza di effettuare controlli o sanzioni sul pagamento del Bollo. Una libertà, ...

Bollo auto - più ingombri e più paghi. Così tuteliamo salute e ambiente urbano : Quasi tutte le città italiane ed europee hanno dimensioni a misura d’uomo. A piedi, a cavallo, al più in carrozza. Per più di 100 anni hanno accolto a fatica la crescita esponenziale delle auto e (fino a un certo punto) sono riuscite ad adattare la scala dello sviluppo urbano alla mobilità a motore. Durante il boom economico, edilizio e infrastrutturale del nostro Paese, l’auto media – per esempio, la 1100 Fiat prodotta fino al 1969 ...

“Bollo auto gratis 3 anni”. E non è uno scherzo : come non pagare la tassa più odiata : Tre anni con il bollo gratis. Un sogno che può diventare realtà per molti cittadini. Non è un mistero infatti che tra tutte le imposte il bollo auto sia la più sgradita. E sono in molti quelli che adesso cantano vittoria. La decisione è arrivata nei giorni scorsi. L’ iniziativa rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa e la qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico. Peccato che riguardi esclusivamente i ...

Bollo auto - c'è la svolta : esenzione per tre anni (ma non per tutti) : Cosa succede se non si paga il Bollo auto? E' prevista un'esenzione? Sono le domande più ricorrenti sulla tassaautomobilistica, l'imposta che si versa ogni anno sul possesso del veicolo. Ci sono novità importanti: sono previsti alcuniincentivi (e non sono di poco conto). E' bene precisare subito che valgono per i cittadini della Lombardia, ma non è dettoche questo non possa costituire un "precedente" da estendere alle altre regioni italiane. ...