L'è "imprescindibile", come l'pa. "Altra cosa è riformare l'pa dal di dentro. Sarebbe opportuno che tuttipolitici chiarissero il fatto di non uscire dall'". Così il presidente di Confindustria,, al Festival dello Sviluppo sostenibile. "Tornare a una valuta debole in un Paese che non ha materie prime e riportarlo alla svalutazione significa creare non solo danni alle imprese ma anche alle famiglie italiane",avverte. Meglio Conte o Cottarelli?"Valuteremo" i provvedimenti. Ma ora basta "incertezza".(Di giovedì 31 maggio 2018)