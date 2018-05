Blitz della finanza | arrestati prefetto dell' Isola d' Elba e membro ' ndrangheta

Roma - cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca/ Blitz notturno della polizia : presente la Raggi : Roma, cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca: Blitz notturno della polizia locale per fare sparire i graffiti dedicati Cordaro e Moccia.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:32:00 GMT)

Roma - Blitz della polizia locale : cancellati i murales dedicati ai boss morti sui muri di Tor Bella Monaca : Due murales cancellati in una notte. “Un segnale che lo Stato c’è, che le istituzioni ci sono e continueranno ad esserci”. Stavano lì rispettivamente da 5 e 6 anni i graffiti dedicati a Serafino Cordaro e Antonio Moccia, uno boss dello spaccio di Tor Bella Monaca assassinato fuori dal suo bar e l’altro figlio di Vincenzo e nipote di Giuseppe Moccia, quest’ultimo capostipite dell’omonimo clan camorristico insediatosi ormai da anni nel quadrante ...

BioBlitz 2018 - due giorni alla scoperta della natura al Parco della Maremma : il programma : L'evento fa parte delle giornate della citizen science " la scienza partecopata dai cittadini ", rientra nella Giornata europea dei parchi e nella Notte dei musei 2018 e ha il patrocinio del Comune ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso e l'ormone fuori controllo : il Blitz nel cuore della notte - mentre lei dorme... : Nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , continua a tenere banco Luigi Favoloso . O meglio, tiene banco il suo ormone. Infatti il diretto interessato ha rivelato di avere avuto rapporti ...

Grande Fratello - Blitz della produzione nella Casa. Sequestrate delle lenzuola : giallo sul blitz della produzione all'interno della Casa della Grande Fratello . Questa mattina un autore ha fatto irruzione e ha portato via alcune lenzuola. Il tutto è successo dopo che Filippo ...

Grande Fratello - Blitz della produzione in diretta nella Casa : «Questi li sequestriamo...». Ecco cosa hanno portato via : di Emiliana Costa Dopo il caso sponsor, un altro giallo al Grande Fratello . Questa mattina la produzione avrebbe fatto un blitz nella Casa e il motivo sembrerebbe incredibile. Il Grande Fratello non ...

Grande Fratello 15 - frana tutto : 'Questi li sequestriamo' - Blitz della produzione - uno degli autori entra nella casa : Al Grande Fratello 15 frana tutto: la fuga degli sponsor dal reality giudicato troppo trash e scorretto prosegue, e giorno dopo giorno si aggiungono i brand che hanno deciso di dissociarsi dallo show di Barbara D'Urso e ritirare i propri prodotti dalla casa. Un brutto guaio, per Mediaset, che genera anche dei gialli: qualche ora fa la produzione ha deciso di requisire le lenzuola, dopo che Filippo aveva nascosto per scherzo i materassi di Danilo ...

Raid Casamonica - il Blitz della polizia. Uno degli arrestati a giornalisti e fotografi : “Infami - maledetti - pezzi di merda” : Il primo aprile scorso avevano picchiato una donna disabile all’interno del Roxy Bar, nel quartiere Romanina. La mattina dell’8 maggio gli uomini della squadra mobile hanno arrestato i responsabili dell’aggressione appartenenti ai clan Casamonica e Di Silvio. Si tratta di Antonio Casamonica, Alfredo, Enrico e Vincenzo Di Silvio, a cui vengono contestati i reati di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento aggravati ...

Napoli - scoperto il nascondiglio di pneumatici rubati : Blitz della polizia : Una soffiata e giorni di intercettazioni hanno portato al sequestro da parte della polizia di centinaia di pneumatici e cerchi in lega, nascosti in un deposito a Napoli. Si tratta della refurtiva o ...

Blitz della Finanza a Bolzano : lavoratori in nero e controllati con il gps : lavoratori in nero costretti a lavorare sotto il controllo del Gps. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Bolzano che ha portato alla luce il caso di una quarantina di immigrati, soprattutto ...

Bari - ospitano illegalmente immigrati nella propria palazzina : Blitz della Polizia in via Bovio : Questa mattina personale appartenente al settore Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, in unione a un equipaggio della Polizia di Stato, è intervenuto in uno stabile in via Giovanni Bovio numero ...

Frode fiscale e riciclaggio - 17 arresti tra Crotone e Verona : Blitz della Finanza : Diciassette persone sono state arrestate tra Crotone e Verona dalla Guardia di Finanza che ha anche eseguito un sequestro preventivo di beni per equivalente del valore di 12 milioni di euro, con 118 mezzi sequestrati e 3 società sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’operazione, denominata “Ciclope”, ha permesso di smantellare una associazione operante nel settore delle frodi fiscali e del riciclaggio. Gli investigatori del ...

Blitz degli ultrà della Roma - un tifoso del Liverpool in fin di vita. Uefa sotto choc : Sono stati i poliziotti italiani a individuare gli aggressori esaminando i filmati girati vicino allo stadio prima della partita Liverpool-Roma. Gli agenti della Digos della capitale erano partiti al ...

Bollorè - il raider della finanza col gusto del Blitz in Italia : Nato nel 1952 a Boulogne-Billancourt, nella regione dell'Île-de-France, Vincent Bolloré vanta un patrimonio di 4,7 miliardi di dollari , stima di Forbes, . Ha preso la guida dell'impero di famiglia ...