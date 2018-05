BioWare si prepara all' E3 2018 e ci ricorda che Anthem sarà tra i protagonisti

eurogamer

(Di giovedì 31 maggio 2018) Con l'E3a circa due settimane di distanza, ci sono un sacco di studi e publisher che non possono fare a meno di far crescere la nostra curiosità su ciò che hanno in serbo per l'importante evento di Los Angeles. Tra le varie compagnie protagoniste della kermesse c'ècon il suo attesissimoche, come saprete, vedrà la luce all'inizio del 2019.Come riporta Gamingbolt, l'account Twitter diha recentemente condiviso un breve tweet con la frase "Decoding" (decodifica) che si ripete più volte fino a diventare chiara al 100%. Il post di Electronic Arts termina con un meme che sembrerebbe riferirsi a persone come noi, che cercano disperatamente di mettere insieme i pezzi...Naturalmente, la risposta più ragionevole è che vedremo di più sunel corso dell'E3, all'EA Play e, molto probabilmente, durante le conferenze di Microsoft o Sony.Read more…