Bioparco di Roma | il centro estivo aprirà lunedì 11 giugno

Ambiente : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

Animali - Roma : al Bioparco tre cuccioli di orso salvati in Albania : Il Bioparco di Roma accoglie tre cuccioli di orso bruno salvati al termine di una complessa operazione in Albania. I tre plantigradi usciranno per la prima volta nella nuova area, appositamente realizzata per loro, domani alle 12.30. All’evento saranno presenti Federico Coccìa e Yitzhak Yadid, rispettivamente presidente e responsabile Direzione Zoologica della Fondazione Bioparco di Roma. La delicata operazione di salvataggio è stata ...

Domenica 13 maggio Festa della Mamma al Bioparco di Roma : Per festeggiare le mamme, al Bioparco nella settimana dal 7 al 14 maggio 2018 tutte le mamme pagheranno la metà del biglietto di ingresso (€ 8,00 anziché 16,00). Domenica 13 maggio in occasione della ‘Festa della Mamma’, sarà organizzata una giornata speciale: dalle 11.30 alle 17.00 saranno attivi i laboratori creativo-manuali in cui mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo speciale; si potrà partecipare alla visita guidata a tema ...

Dal 25 Aprile al 1 Maggio in 30mila al Bioparco di Roma : “Tra il 25 Aprile ed il I Maggio 2018 il bioparco di Roma è stato visitato da oltre 30 mila persone, in Maggioranza famiglie, e nonostante il meteo sfavorevole”, dichiara il Presidente della Fondazione bioparco di Roma, Federico Coccìa, che sottolinea: “i numeri di questi giorni costituiscono un riconoscimento positivo del lavoro di squadra del bioparco di cui sono orgoglioso”. L'articolo Dal 25 Aprile al 1 Maggio in 30mila al bioparco di Roma ...