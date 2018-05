Bianca Atzei e Jonathan fidanzati? La verità della cantante

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian insieme dopo l'Isola dei Famosi? La verità della cantante : Bianca Atzei, dalle pagine del settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sul legame con l'ex compagno d'avventura Jonathan Kashanian: Sono felicemente single. Sto una pacchia e frequento solo i miei amici. La cantante, solo poche settimane fa, al Quotidiano.net, aveva confessato di essersi presa del tempo per smaltire la rottura con Max Biaggi: All’inizio l’ho presa come un lutto, poi ti fai ...

Bianca Atzei ha una protesi al cuore dopo l’operazione : “Ho rischiato molto” : Bianca Atzei dopo l’operazione al cuore ha una protesi: la confessione post Isola dei Famosi Bianca Atzei non ama parlare della sua salute e dei problemi che l’hanno turbata negli ultimi anni. Anche sull‘Isola dei Famosi la cantante ha preferito tacere. Ora che il reality show è finito, l’artista di origini sarde ha rilasciato qualche […] L'articolo Bianca Atzei ha una protesi al cuore dopo l’operazione: ...

Bianca Atzei - ha una nuova vita ma non può dimenticare Max Biaggi : Bianca Atzei è tornata dall’Isola dei Famosi fortificata. Pare aver superato finalmente il trauma dell’improvvisa fine della storia d’amore con Max Biaggi. Anche se forse non ha totalmente dimenticato il pilota di cui continua a parlare. L’ultima in ordine di tempo riguarda un’intervista al quotidiano Il mattino di Napoli dove torna ad affrontare la questione delle dinamiche di coppia. E ribadisce che “gli ...

Bianca Atzei e la fine di un amore : ‘Gli uomini sono un po’ codardi’ : “Gli uomini sono un po’ codardi!”, parola di Bianca Atzei. Che, però, specifica immediatamente che non vuole generalizzare ma rimane coerente con il suo pensiero, ossia che gli uomini non sempre hanno fino in fondo il coraggio di dire le cose in faccia alle loro donne. L’ovvio riferimento è alla misteriosa fine della storia con l’ex motociclista Max Biaggi ma per lui la cantante non serba rancore e ammette: ...

Bianca Atzei Max Biaggi mi ha fatto crescere e gli ho dato tutto : Bianca Atzei dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, torna a parlare della rottura improvvisa con Max Biaggi: “La delusione per la rottura improvvisa con Max mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto, ma lo rifarei perché sentivo di essere amata”. “Lui mi dava sicurezza, non avevo motivo di essere gelosa. Mi ha dato molta serenità, felicità e mi faceva sentire importante, è stato sempre molto presente nella mia vita”.Il motivo della rottura è ...

Bianca Atzei - porta chiusa a Max Biaggi : 'non ne voglio più sapere' : Conclusa la felice esperienza 'Isola dei Famosi', Bianca Atzei ha ritrovato la serenità che aveva perduto dopo l'inattesa rottura con Max Biaggi, per anni suo amato compagno. Intervistata da Diva e Donna, la cantante ha ribadito di non aver mai scoperto i motivi dell'addio dell'ex motociclista. prosegui la letturaBianca Atzei, porta chiusa a Max Biaggi: 'non ne voglio più sapere' pubblicato su Gossipblog.it 23 maggio 2018 15:14.