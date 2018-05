Belgio | Nainggolan e le staffilate al Ct Martinez | “conta il campo | non la vita privata”

Nainggolan e il no del Belgio 'Sono un calciatore - non un insegnante' : Nainggolan parla anche di un calcio che lo ha stancato 'per tutto quello che gira intorno, continuo ad amare questo sport e mi diverto sempre quando sono in campo, ma vedo anche un mondo pieno di ...

L'aereo del Belgio pieno di foto di Nainggolan. L'ironia del Ninja : "Qualcuno cambierà posto" : ... infatti, si aspettava di volare Russia ed invece resterà a casa per vedere in televisione i suoi compagni che cercheranno di essere l'outsider della competizione più importante del mondo. Il Ninja, ...

Belgio - Nainggolan : “meritavo il Mondiale” : “Speravo di poter partecipare a un’esperienza come il Mondiale. Era un mio sogno da bambino e ora mi è stato portato via. Meritavo di andare in Russia”. Così Radja Nainggolan all’indomani della decisione del ct del Belgio, Roberto Martinez, di non inserirlo nella squadra che parteciperà alla rassegna iridata. L’esclusione ha indotto il Ninja a dare l’addio alla nazionale: “Ne ho avuto abbastanza, il mio ...

Belgio - rivolta popolare contro Martinez : sit-in in favore di Nainggolan : Nainggolan al Mondiale, questa la richiesta avanzata a gran voce dal popolo belga dopo che Martinez ha escluso il calciatore della Roma da Russia 2018 L’esclusione di Radja Nainggolan dalla lista dei convocati del Belgio per il Mondiale sta sollevando una vera e propria sommossa popolare contro il ct dei ‘Diavoli Rossi’, Roberto Martinez. Nelle ore successive all’annuncio del tecnico, 20mila persone si sono unite a un ...

Russia 2018 - Radja Nainggolan escluso dai Mondiali : chi porta il ct del Belgio al suo posto : Niente Mondiale per Radja Nainggolan . Il centrocampista della Roma , tra i migliori della Serie A e d'Europa, è stato escluso per scelta tattica dal ct Roberto Martinez , che in Russia porterà al suo ...

Convocati Belgio Mondiali 2018 : Nainggolan fuori - dà l'addio alla nazionale : Il rapporto conflittuale tra Radja Nainggolan e la nazionale belga ai titoli di coda, il centrocampista della Roma è stato escluso dal ct Roberto Martinez dalla lista dei Convocati per il mondiale di Russia. ...

Mondiali 2018 - Belgio in Russia senza Nainggolan. Radja amaro : "Do fastidio" : Il commissario tecnico belga, Martinez: "Non l'ho convocato per motivi tattici". Il centrocampista giallorosso: "Da oggi sarò il primo tifoso". Di 'italiani' ci saranno Lukaku e Mertens

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

Caos Belgio - Nainggolan furioso annuncia l’addio alla Nazionale : i tifosi insorgono : Nainggolan non è stato convocato dal Belgio per il Mondiale, il tecnico Martinez ha fatto le sue scelte escludendo Raja Dopo la decisione del Ct della Nazionale belga Martinez, di non convocare Nainggolan per il Mondiale russo del prossimo mese di giugno, sta succedendo di tutto in Belgio. Il calciatore della Roma, con un post Instagram, si è detto deluso ed ha dato l’addio alla Nazionale: “Purtroppo molto a malincuore termina la mia ...