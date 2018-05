Beige Book | crescita a ritmo moderato

Fed : Beige Book - economia Usa cresce moderatamente : Share FaceBook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber New York, 30 mag. , AdnKronos/Dpa, - L'economia statunitense ha continuato ad espandersi tra aprile e inizio maggio ma un "ritmo moderato". E' quanto emerge dal Beige Book della Federal Reserve nel quale si evidenzia "l'incertezza delle ...

Fed : Beige Book - economia Usa cresce moderatamente : New York, 30 mag. (AdnKronos/Dpa) – L’economia statunitense ha continuato ad espandersi tra aprile e inizio maggio ma un “ritmo moderato”. E’ quanto emerge dal Beige Book della Federal Reserve nel quale si evidenzia “l’incertezza delle politiche commerciali internazionali” e “per un aumento dei tassi”. Nel breve termine, comunque, prevale l’ottimismo per quanto riguarda ...

Rimbalzo a Wall Street. Focus sul Beige Book : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i cali registrati la viglia sulla scia dell'attuale crisi politica in Italia. Ricca la giornata dal punto di vista macroeconomico

Borse poco mosse malgrado Beige Book : Telecom in evidenza : I mercati non sembrano beneficiare più di tanto delle positive indicazioni arrivate ieri in serata dal Beige Book, nel quale è stato evidenziato che l'economia a stelle e strisce resta sul sentiero ...

Goldman Sachs : ottimisti su economia Usa. E Beige Book conferma : Non sembrano però pensarla alla stessa maniera le aziende americane che, sebbene anche loro ottimiste sul futuro dell'economia, temono l'effetto negativo dei dazi finora promossi tra le due ...

Beige Book smentisce Trump : aziende Usa preoccupate da guerra dazi : Nel documento, la Fed ha inoltre sottolineano che l'economia statunitense ha continuato a espandersi a un passo tra il 'modesto' e il 'moderato' tra marzo e l'inizio di aprile mentre sul fronte ...

Goldman Sachs : ottimisti su economia Usa. E Beige Book conferma : Questa, in estrema sintesi la view del famigerato dirigente che considera l'economia statunitense non solo in buona forma ma anche con ottime potenzialità future, nonostante i tanti segnali di un ...

Fed - Beige Book : guerra commerciale e dazi spaventano aziende - paura per aumento prezzi : L'economia degli Stati Uniti continua a crescere a un ritmo tra il modesto e il moderato, ma la Federal Reserve mette in evidenza la minaccia di una guerra commerciale condotta a colpi di dazi doganali. ...

Economia USA - focus sulle politiche commerciali - Beige Book : Il Beige Book , che fornisce il periodico aggiornamento della situazione economica negli Stati Uniti due settimane prima della riunione della FED, ha ribadito che l'Economia continua a crescere a un ritmo da modesto a moderato, con limitate pressioni inflattive. Inoltre, il rapporto ha segnalato una diffusa preoccupazione in merito alle politiche commerciali ...