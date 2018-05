Beach volley - World Tour 2018 - Jinjiang. Nucete/Perry si fermano sul più bello : eliminate a un passo dal main draw : Si fermano sul più bello Andrea Nucete e Becky Perry che escono sconfitte dalla sfida del secondo turno delle qualificazioni del torneo di Jinjiang dopo aver superato il primo ostacolo delle qualificazioni. Tanto rammarico perchè la coppia di Taipei, Kou/Liu che ha eliminato le azzurre al termine di un match molto combattuto era apparso alla portata della coppia italiana che ha però commesso troppi errori cedendo in volata entrambi i set. Nella ...

Beach volley World Tour 2018 - Jinjiang. Le “azzurre per caso” all’assalto della Cina : Becky Perry e Andrea Maria Nucete, “azzurre per caso”, essendo nate entrambe fuori dai confini tricolori ed avendo entrambe conseguito successivamente la nazionalità italiana, puntano al tabellone principale del torneo 2 Stelle di Jinjiang in Cina. Per Becky Perry si tratta del ritorno nel World Tour dopo l’esperienza biennale con la Nazionale italiana e a dieci mesi esatti dall’ultima partita disputtaa sulla sabbia ...

Beach volley – Ci sarà Isabella Di Iulio per la regia della Millenium : Da Scandicci a Brescia, Millenium si affida alle mani di Isabella Di Iulio. sarà l’alzatrice abruzzese in cabina di regia a guidare la formazione di coach Enrico Mazzola, neopromossa in serie A1 Nata a Pescina, provincia de L’Aquila, il 26 novembre del 1991, la nuova Leonessa, alta 175 centimetri, si è affacciata al Volley nazionale nella stagione 2008-09 con la maglia della Brunelli Nocera Umbra, esordendo in serie A2 il 21 dicembre ...

Beach volley : l'8 giugno il via al Campionato Italiano : Matteo Varnier- ' Sono felicissimo che la Federazione si stia prodigando per riportare il Campionato Italiano a un livello degno di questo sport. Ritengo importantissimo che il movimento venga ...

Beach volley – Presentato a Roma il Campionato Italiano Assoluto 2018 : Un cocktail per presentare l’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley Si è svolto oggi, sulla terrazza della Federazione Italiana Pallavolo a Roma, il cocktail di presentazione dell’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, che prenderà il via nel weekend dall’8 al 10 giugno e si svilupperà lungo tutta la penisola fino alle Finali Scudetto del 31 agosto-2 settembre a Catania. Il percorso del ...

Beach volley - World Tour 2018. Gianluca Casadei appende la canotta al chiodo ed entra nello staff tecnico azzurro : Campione d’Italia 2012, vincitore di diverse tappe del campionato italiano negli ultimi dieci anni, protagonista del circuito tricolore prima con Chicco Maccagni e poi con Paolo Ficosecco, Gianluca Casadei ha annunciato il suo addio al Beach volley giocato ma, in contemporanea, l’ingresso nello staff tecnico azzurro. Quaranta anni, 39 volte al via di un torneo del World Tour (quinto posto, in coppia con Maccagni, a Casablanca e ...

Beach volley. BPER Banca Italia Tour 2018. Presentato a Cesenatico il circuito nazionale di tornei B1 : sei gli appuntamenti. C’è la Web Tv di OA Sport! : Si avvicina l’estate e torna puntuale l’appuntamento con il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People, in collaborazione con la Lega Italiana Beach Volley e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Il circuito è stato Presentato questa mattina presso il Bagno Milano di ...

Beach volley - domani la presentazione dell’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto : Nella giornata di domani andrà in scena la presentazione dell’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach volley Si terrà martedì 29 maggio alle 18, presso la terrazza della sede della Federazione Italiana Pallavolo in via Vitorchiano a Roma, il cocktail di presentazione dell’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach volley, in partenza nel weekend dell’8-10 luglio da Lecce – Marina di San Cataldo. Nel corso ...

LIVE STREAMING Presentazione BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018 : A Cesenatico si svolge la Presentazione del BPER Banca Beach Volley Italia Tour. Di seguito la DIRETTA STREAMING dell’evento. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Beach volley : ad Alanya due coppie italiane nel main draw : Alanya , TURCHIA, - Comincerà il 1°giugno la tappa del World Tour 1 stella ad Alanya, in Turchia. Tra quelle in gara, parteciperanno anche due coppie azzurre, che cominceranno la competizione senza ...

Beach volley - World Tour 2018 Miguel Pereira. Matei/Vaida rovinano la festa al Brasile : Niente doppietta, niente sei coppie su sei sul podio per il Brasile del Beach volley che, nell’appuntamento 1 Stella tra le mura amiche a Miguel Pereira, deve “accontentarsi” della tripletta nel torneo maschile e delle due posizioni meno nobili del podio nel torneo femminile. Tutto merito (o colpa, dipende dai punti di vista, delle giovani rumene Matei e Vaida che regalano alla Romania (e a se stesse) il primo successo della ...

Beach volley - World Tour 2018 Miguel Pereira. Ferraris/Michieletto : quinto posto per iniziare! Harley Marques : un monumento in semifinale : Si chiude con due vittorie e due sconfitte e un ottimo quinto posto la prima avventura nel World Tour di Carlolina Ferraris e Francesca Michieletto, le due azzurre al via nel torneo 1 Stella di Miguel Pereira in Brasile. La coppia azzurra è uscita di scena combattendo per due set alla pari con altre due debuttanti nel circuito mondiale, le brasiliane Aline/Diana che sono riuscite ad avere la meglio al tie break. In precedenza, nella sfida che ...

Beach volley - World Tour 2018 Miguel Pereira. Ferraris/Michieletto in altalena : dovranno passare dagli ottavi : Esordio con vittoria e sconfitta nella finale del girone per le azzurre Ferraris e Michieletto impegnate nel torneo 1 Stella di Miguel Pereira in Brasile. La coppia italiana, al debutto assoluto nel circuito mondiale, ha iniziato molto bene battendo nettamente 2-0 (21-8, 21-12) la coppia svedese Stralman/Stralman e conquistando così la finale del girone. In finale le azzurre hanno affrontato le padrone di casa brasiliane Taina/Victoria che hanno ...

Beach volley - World Tour 2018 Miguel Pereira. Ferraris/Michieletto all’esordio e sono già al secondo turno! : Superare il turno ancora prima di scendere in campo all’esordio in un torneo del World Tour.. Per Carolina Ferraris e Francesca Michieletto, le due giovanissime azzurre al via del torneo 1 Stella di Miguel Pereira in Brasile è arrivato un bel regalo dal sorteggio. In un tabellone principale incompleto (con solo 14 coppie invece delle consuete 16) le azzurre sono state inserite in uno dei gironi da tre binomi e dunque hanno già la certezza ...