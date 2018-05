Basket | semifinale gara-4 | Trento-Venezia alle 20 45 Per la Reyer ora o mai più

Basket - semifinale : Milano alle 20.45 cerca la finale scudetto contro Brescia : Milano torna stasera a Montichiari per il match point. Un altro sacco del Palageorge significherebbe terza finale scudetto negli ultimi cinque anni. La prima di Simone Pianigiani lontano da Siena. Ma ...

Basket - semifinale gara-3 : c'è Trento-Venezia. Sutton in campo : TRENTO-VENEZIA , SEGUI QUI IL LIVE, Calma e gesso. La serie tra Venezia e Trento riprende oggi con gara-3 e sull'1-1 a casa della Dolomiti dove, si spera, il clima sia un po' meno torvo di quanto ...

Diretta Basket - Semifinale Gara 3 : Trento Venezia 19-11 : Ore 20:45 alla Blm Arena di Trento si gioca Gara 3 della Semifinale scudetto tra Dolomiti Energia Trentino e Reyer Venezia. Situazione 1-1. Cronaca in Diretta PRIMO QUARTO Pubblicità Pubblicità Partenza a mille dei bianconeri con Sutton e Shields, Jenkins inaugura le segnature degli ospiti che però perdono molti palloni anche se stoppano ...

Basket – Semifinale Playoff : Venezia pareggia i conti - ma che carattere Trento! : Venezia riesce a portare sulla parità la serie con Trento: una sfida nervosa e con un finale ricco di adrenalina e spettacolo Un finale al cardiopalma, questa sera in Gara-2 tra Venezia e Trento. I padroni di casa sono andati alla pausa lunga con ben 22 punti di vantaggio, ma Flaccadori e compagni hanno tirato fuori un carattere incredibile che gli ha permesso di accorciare le distanze mettendo paura alla Reyer Venezia. Quando ormai tutti, a ...

Basket – Semifinale Playoff : Milano domina Brescia - gara-2 è un massacro : Semifinale Playoff di serie A, Milano vince e riporta la serie contro Brescia in parità dopo aver perso gara-1 Semifinale Playoff di serie A di Basket andata in scena questa sera in quel di Milano. L’Olimpia ha messo ko Brescia, portando la serie sull’1-1 dopo aver perso il primo atto pochi giorni fa. Questa sera però la Germani non è scesa in campo, dominata letteralmente da Micov e compagni che hanno vinto 89-68, mantenendo un ...

Basket – Semifinale Playoff : i campioni d’Italia ko - Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 78-80 : Gara-1 di Semifinale Playoff tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino: i campioni d’Italia ko 78-80 Dopo la sfida di ieri sera, che ha aperto ufficialmente le danze alle semifinali di Playoff di Serie A di Basket maschile, tra l’Olimpia Milano e la Leonessa Brescia, vinta dai fratelli Gentile e compagni, questa sera, a regalare grande spettacolo ci hanno pensato l’Umana Reyer Venezia e le Dolomiti Energia Trentino. ...

Basket – Semifinale Playoff : gara-1 alla Leonessa Brescia - Milano ko per 82-85 [GALLERY] : L’Olimpia Milano ci prova fino alla fine, ma gara-1 di Semifinale Playoff va alla Leonessa Brescia Si riaccende lo spettacolo del Basket italiano. Dopo qualche giorno di pausa si torna finalmente in campo con la prima Semifinale di Playoff. Al Mediolanum Forum l’Olimpia Milano ha ospitato la Leonessa Brescia per un primo incontro entusiasmante. Ottima partenza degli ospiti di casa che hanno chiuso il primo quarto con 8 punti di ...

Risultati playoff Basket A2/ Bologna e Casale chiudono le serie : si affronteranno in semifinale! (gara-4) : Risultati playoff basket A2: vittorie esterne per Casale Monferrato e Fortitudo Bologna, che chiudono le loro serie sul 3-1 e si qualificano alla semifinale dove si incroceranno(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:19:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Aquila Basket in semifinale! Battuta Avellino 84-68 in gara 4. Ancora una volta c'è Venezia : Cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza a bomba dell'Aquila Basket con un 7-2 di Forray, Sutton e Silins. Bomba di Shields e Hogue. 12-3 mortifero. Scrubb ferma la valanga, Filloy mette la tripla ...

Risultati Playoff Basket A2/ Diretta live score - quarti gara-3 : Treviso in semifinale - Montegranaro vince : Risultati Playoff Basket A2: Diretta live score di gara-3 dei quarti di finale, che si giocano venerdì e sabato. Le squadre in trasferta sono avanti 2-0 e hannon dunque il primo match point(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:45:00 GMT)

Cska Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega - semifinale) : diretta Cska Mosca Real Madrid, Info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di basket Eurolega. Scontro tra titani a Belgrado, difficile stabilire una Reale favorita(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT)

Fenerbahçe Zalgiris/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega - semifinale) : diretta Fenerbahçe Zalgiris, Streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Eurolega. A Belgrado i campioni sfidano i lituani, che mancavano da 19 anni alla Final Four(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:02:00 GMT)

Playoff Basket - Daye trascina la Reyer in semifinale. Franke firma il successo di Trento : I lagunari hanno chiuso la serie sul 3-1 sconfiggendo 99-72 la Vanoli Cremona. Trento va sul 2-1 dopo aver superato 88-80 la Sidigas Avellino