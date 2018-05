Basket | Finale Scudetto 2018 | Milano-Trento Calendario | programma | orari e tv della

Basket - playoff serie A : Milano batte Brescia 76-70 e va in finale : Milano è la prima finalista scudetto: con il doppio colpo esterno a Montichiari, i ragazzi di coach Pianigiani ribaltano il fattore campo conquistato da quelli di Diana in gara-1 e chiudono la pratica ...

Basket - semifinale : Milano alle 20.45 cerca la finale scudetto contro Brescia : Milano torna stasera a Montichiari per il match point. Un altro sacco del Palageorge significherebbe terza finale scudetto negli ultimi cinque anni. La prima di Simone Pianigiani lontano da Siena. Ma ...

Basket - Semifinali Serie A 2018 : l’Olimpia Milano espugna Brescia anche in gara-4 e si guadagna la finale : L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A. La squadra di Simone Pianigiani ha espugnato Brescia anche in gara-4, 76-70, al termine di una partita comandata sin dall’avvio ma in cui gli ospiti hanno dovuto sudare fino all’ultimo, complice l’orgoglio di una Leonessa mai doma. Alla fine ha prevalso la voglia di Milano di arrivare in finale, dopo la delusione dello scorso anno, ma la sconfitta di stasera non toglie ...

Basket - playoff Serie A : Milano in finale al termine di una “battaglia” contro Brescia : Milano e Brescia si sono affrontate oggi in gara-4 di semifinale dei playoff del campionato italiano: incontro fantastico deciso solo nel finale in favore dell’Olimpia Che battaglia tra Milano e Brescia! Gara-4 di semifinale playoff è stata davvero molto bella e combattuta, con la Germani che, sotto 2-1 nella Serie, le ha provate tutte per non cadere sotto i colpi dell’Olimpia. Vitali e soci hanno lottato sino all’ultimo ...

Basket : gara-3 - Trento supera Venezia! I bianconeri più vicini alla finale scudetto : Trento vince gara-3 e si porta in vantaggio nella serie: il prossimo match potrebbe essere decisivo per la finale scudetto Trento si supera in gara3 e batte Venezia fermando il cronometro sul punteggio di 81-63. La squadra padrona di casa, ora ad una sola vittoria dalla finale scudetto, con un superbo Sutton (18 punti) ed un ottimo Gomez (11 punti, 10 rimbalzi), si porta sul parziale di 2-1 nella serie. I campioni d’Italia in carica si ...

Basket - semifinale gara-3 : c'è Trento-Venezia. Sutton in campo : TRENTO-VENEZIA , SEGUI QUI IL LIVE, Calma e gesso. La serie tra Venezia e Trento riprende oggi con gara-3 e sull'1-1 a casa della Dolomiti dove, si spera, il clima sia un po' meno torvo di quanto ...

Diretta Basket - Semifinale Gara 3 : Trento Venezia 19-11 : Ore 20:45 alla Blm Arena di Trento si gioca Gara 3 della Semifinale scudetto tra Dolomiti Energia Trentino e Reyer Venezia. Situazione 1-1. Cronaca in Diretta PRIMO QUARTO Pubblicità Pubblicità Partenza a mille dei bianconeri con Sutton e Shields, Jenkins inaugura le segnature degli ospiti che però perdono molti palloni anche se stoppano ...

Playoff Basket - Goudelock manda ko Brescia : Milano intravede la finale : I biancorossi hanno sconfitto a domicilio la Germani 80-74 grazie ai 14 punti siglati nell'ultimo quarto dall'ex Maccabi. Ora la serie è sul 2-1 per l'Olimpia

Basket - Playoff Serie A 2018 : Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia : Grazie ad un ottimo finale e soprattutto ad uno straordinario Andrew Goudelock, l’Olimpia Milano si riprende il fattore campo nella semifinale Playoff contro la Germani Brescia. La squadra di Simone Pianigiani si impone 80-74 e si porta sul 2-1 e fra due giorni avrà già il primo match point per qualificarsi alla finale sempre in casa dei Bresciani. E’ proprio l’ex Los Angeles Lakers il grande protagonista del successo milanese. ...

Basket – Semifinale Playoff : Venezia pareggia i conti - ma che carattere Trento! : Venezia riesce a portare sulla parità la serie con Trento: una sfida nervosa e con un finale ricco di adrenalina e spettacolo Un finale al cardiopalma, questa sera in Gara-2 tra Venezia e Trento. I padroni di casa sono andati alla pausa lunga con ben 22 punti di vantaggio, ma Flaccadori e compagni hanno tirato fuori un carattere incredibile che gli ha permesso di accorciare le distanze mettendo paura alla Reyer Venezia. Quando ormai tutti, a ...

Basket Nba - finale Ovest Golden State trascina Houston a gara-7 : OACKLAND - I Golden State Warriors pareggiano i conti , 3-3, con gli Houston Rockets portando anche la serie della finale di Western Conference a gara-7. Era dal 1979 che entrambe le finali di ...

Basket – Finale Nazionale U18 femminile : Costa Masnaga è campione d’Italia : Finale Nazionale U18 femminile a Battipaglia: Costa Masnaga è campione d’Italia. Reyer Venezia battuta in Finale (63-53) Costa Masnaga è campione d’Italia Under 18 femminile. Il verdetto è stato emesso al termine della Finale che le lombarde hanno vinto al PalaZauli di Battipaglia sulla Reyer Venezia (63-53). Si interrompe così l’egemonia delle orogranata, che si erano imposte nelle ultime due edizioni delle Finali Nazionali U18 Femminili. Al ...

Basket – Semifinale Playoff : Milano domina Brescia - gara-2 è un massacro : Semifinale Playoff di serie A, Milano vince e riporta la serie contro Brescia in parità dopo aver perso gara-1 Semifinale Playoff di serie A di Basket andata in scena questa sera in quel di Milano. L’Olimpia ha messo ko Brescia, portando la serie sull’1-1 dopo aver perso il primo atto pochi giorni fa. Questa sera però la Germani non è scesa in campo, dominata letteralmente da Micov e compagni che hanno vinto 89-68, mantenendo un ...