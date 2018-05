Bari | la Corte federale respinge il ricorso | 2 punti di penalizzazione

San Nicola a Bari - corteo con danze acquatiche e le frasi di don Tonino Bello : show con 500 figuranti : In tutto 500 figuranti, sei quadri in movimento e due spettacoli. Ci saranno ginnasti e ballerini in bodypainting, danzatrici aeree e ballerini di capoeira. Tre sfere in cartapesta porteranno le ...