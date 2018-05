Bando mense | due offerte Intanto nuovo presidio lavoratori-sindacati sotto la Prefettura

Scuola : Mipaaf - aperto Bando mense biologiche certificate : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – E’ attiva sul sito del Mipaaf la piattaforma informatica per ricevere le domande delle stazioni appaltanti per le mense biologiche certificate. E’ la prima volta in Italia che vengono definite e regolate le mense biologiche, dando così maggiori informazioni agli studenti e alle famiglie.”¨Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato. Già lo scorso dicembre erano stati ...