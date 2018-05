Banco BPM - ok a cartolarizzazione crediti in sofferenza per 5 - 1 mld : Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ha approvato la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza originati dalle banche del Gruppo il cui valore nominale lordo alla data di cut-...

BORSA MILANO poco mossa - bene Banco BPM - cade Tenaris - a maggio -9% : ...il quadro di un pomeriggio scoppietante sonoarrivate le parole distensive di Donald Trump sulla Corea delNord e l'annuncio dei dazi Usa su alluminio eacciaio Tornando alla situazione politica ...

Banco BPM guida la riscossa dei bancari a Milano : Teleborsa, - Tornano gli acquisti sul Banco BPM, che si porta in cima al FTSE Mib con un balzo del 4,59% a 2,272 euro. Le ultime notizie dal fronte politico italiano sembrano aver calmato gli ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +1 - 9% - Banco BPM a +2 - 2% - 31 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda, ma saranno più importanti le scelte di Cottarelli.

In bella mostra Banco BPM : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 2,40%. La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'...

Fanno esplodere il Bancomat del Banco Bpm : Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno tentato di svaligiare il Bancomat del Banco Bpm di Palestro, in via XXVI Aprile. Applicando cariche esplosive o forse una miscela di gas hanno tentato di ...

Banco BPM in picchiata a Piazza Affari : In forte ribasso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra un disastroso -6,97%. Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della ...

Banco BPM - Invesco sale oltre il 5% : Teleborsa, - Invesco , lo scorso 18 maggio 2018, ha aumentato la propria partecipazione nella Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano al 5,131%, detenuta a titolo di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -2 - 08% - Banco BPM a -6 - 58% (28 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:39:00 GMT)

