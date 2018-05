Bambino investito fuori dall' asilo | è grave

Morto al Regina Margherita il Bambino di 6 anni investito sulla Provinciale 48 a Cavallermaggiore : E' Morto questa mattina , giovedì 24 maggio, all'ospedale Regina Margherita di Torino, dov'era ricoverato, il bambino di 6 anni investito ieri a Cavallermaggiore , in provincia di Cuneo. L'alunno, di 7 ...

Bambino di 7 anni investito sulla provinciale 48 a Cavallermaggiore - è grave : Un Bambino di 7 anni è stato investito oggi, mercoledì 23 maggio, sulla strada provinciale 48 tra Bra e Cavallermaggiore , vicino al maneggio La Riviera, in provincia di Cuneo. L'Asl di Cuneo riferisce ...

GR : Bambino di un anno investito da trattore - gravi ferite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Capodarsego - Bambino di 5 anni sfugge al controllo del padre e viene investito : L'incidente è accaduto sulla Strada provinciale 70. La donna alla guida è riuscita a ridurre la velocità e la violenza dell'impatto: il piccolo non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Bambino muore investito da furgone : Un Bambino di due anni e mezzo è morto travolto da un furgone a Pietrapezia in provincia di Enna. Era sfuggito ai genitori.

Modica - Bambino investito da un'auto : ricoverato in prognosi riservata : Un bambino di 7 anni è stato investito, oggi pomeriggio, da un'auto mentre attraversava la strada in via Nazario Sauro a Modica Bassa.